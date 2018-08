FC Porto derrubou o "papão" e tem caminho aberto para o título

Marega lançou a festa do FC Porto nos Barreiros: com o seu golo, os azuis e brancos venceram e ficaram à beira do título

O técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, não quis fazer do jejum de triunfos em casa do Marítimo "um bicho-papão". No entanto, ele lá estava, a assombrar os dragões, até ao momento em que Marega afastou os fantasmas com uma cabeçada certeira. O avançado maliano derrubou-o com a convicção com que se conquistam campeonatos: com o seu golo, à beira do fim, ontem, os portistas venceram os madeirenses (0-1) e ficaram a um ponto da conquista da I Liga (cinco anos depois).

A derrota caseira do Benfica com o Tondela (2-3) precipitou as contas, retirando pressão mas redobrando o caráter decisivo da visita dos portistas ao Estádio dos Barreiros, onde não venciam há seis partidas, desde 28 de abril de 2012. Com paciência e sofrimento, o FC Porto ganhou, por fim, no recinto do Marítimo. E ficou muito perto de se sagrar campeão: com cinco pontos de avanço sobre Benfica e Sporting, a duas jornadas do fim, os dragões podem fazer a festa no sábado, se houver empate no dérbi entre leões e águias, ou no domingo, bastando-lhes pontuar na receção ao Feirense.

Ainda assim, para garantir uma margem tão confortável na frente da I Liga, o FC Porto teve de derrubar o tal "bicho-papão" que Sérgio Conceição garantira não assombrar as visitas dos portistas ao Marítimo ("não temos de fazer disto - perdoem a expressão - um "bicho papão"; nem a estatística, nem a história jogam", disse o treinador, na conferência de imprensa de antevisão da partida).Isso não foi nada fácil, mesmo jogando mais de uma parte contra uma equipa reduzida a dez. Todavia, à beira do fim, Marega materializou o domínio absoluto dos dragões (3-18 em remates).

O Marítimo - a precisar de pontos, para se manter na luta pelo 5.º lugar e eventual qualificação para as provas europeias (perdeu terreno para o Rio Ave) - apostava na contenção, com bloco baixo, miolo povoado e contra-ataques rápidos. E, com o FC Porto a mostrar alguma dificuldade na circulação de bola e falta de clarividência no último terço de terreno, os madeirenses equilibraram a partida, até ao minuto 41.

Se o primeiro lance de perigo foi do azuis e brancos (Amir Abedzadeh afastou com uma sapatada um remate rasteiro de Soares, aos 2"), o segundo foi dos verde-rubros (Casillas travou uma cabeça de Jean Cléber, aos 12"). O guarda-redes do Marítimo travou todas as tentativas portistas, até sobressair pela negativa: aos 41", viu cartão vermelho direto, por ceifar Soares, que se preparava para entrar na área insular, em posição frontal à baliza. Nesse momento, acabou a ambição ofensiva dos madeirenses, reduzidos a dez jogadores e desfalcados de Jean Cléber (que saiu para a entrar do guardião suplente, Charles).

A segunda parte foi jogada quase integralmente no meio-campo madeirense, mas o "papão" resistiu de pé quase até final da partida. Mais dominador e testando sucessivas soluções para tentar criar desequilíbrios na organizada defesa marítimista (entraram Corona e Óliver Torres, para os lugares dos pouco inspirados Otávio e Sérgio Oliveira), o FC Porto apertou o cerco, mas mostrou demasiada ansiedade. Primeiro Charles desviou dois remates perigosos, de Sérgio Oliveira e Otávio (48" e 58"); depois Brahimi (58") e Soares (67" e 75") desperdiçaram as raras ocasiões criadas.

Todavia, a intensa pressão dos dragões acabou por dar resultado: aos 89", o inconformado Marega cabeceou sem hipóteses para Charles, após um pontapé de canto batido por Alex Telles. Depois, Rúben Ferreira ainda foi expulso (por travar Gonçalo Paciência, que se isolava em contra-ataque), mas o resultado já estava fechado e a festa portista ficava lançada: derrubado o "papão", está aberto o caminho para o título.