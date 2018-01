Pub

Azuis e brancos venceram Follonica por 7-4 e encarnados perderam na Catalunha por 2-0

O FC Porto garantiu este sábado o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões de hóquei em patins ao vencer em casa os italianos do Follonica por 7-4. Já o Benfica perdeu novamente com o Barcelona, agora em Espanha, por 2-0, e adiou o apuramento, isto quando faltam duas jornadas para o final da fase de grupos.

Apesar de estar a jogar em casa, até acabou por ser o Follonica a abrir o marcador na Invicta, mas os dragões responderam ao golo transalpino e ao intervalo já venciam por 3-1, com Hélder Nunes (2) e Reinaldo Garcia a darem a volta ao marcador. O Follonica, adversário mais complicado nesta fase de grupos, precisava de vencer para ainda sonhar com o primeiro lugar, mas os azuis e brancos voltaram a entrar fortes no segundo tempo, chegando ao 6-1, por intermédio de Alvarinho, Gonçalo Alves e Jorge Silva.

Os italianos ainda reduziram para 6-4, mas já sob o apito final Telmo Pinto haveria de fixar o resultado final em 7-4, com os dragões a garantirem o primeiro lugar e consequente apuramento para a próxima fase.

Já o Benfica precisava de vencer em Barcelona para ainda poderem entrar na luta pelo primeiro lugar. Num jogo bastante equilibrado, o marcador só se alterou nos derradeiros cinco minutos de jogo. Com os encarnados balanceados para o ataque, à procura da vitória, os catalães aproveitavam os contra-ataques para colocar Pedro Henriques em sentido e o argentino Ordonez a fazer o 1-0 aos 20' da segunda parte, com o espanhol Bargallo a matar a partida aos 24', num livre direto.

Os encarnados terão agora de lutar com os italianos do Forte Marmi pelo segundo lugar, que também dá acesso aos quartos-de-final, sendo que os transalpinos visitam a Luz na derradeira jornada.