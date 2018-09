FC Porto bate Benfica e encontra Oliveirense na final da Liga de basquetebol

O FC Porto qualificou-se hoje pela terceira vez consecutiva para a final da Liga portuguesa de basquetebol, ao vencer fora o Benfica, campeão em título, por 96-90, após prolongamento, no quinto jogo das meias-finais.

Campeão nacional há dois anos, o FC Porto chegou ao intervalo a vencer por 47-36, mas o Benfica conseguiu empatar nos instantes finais do quarto período (80-80) e forçou o tempo extra.

A formação comandada pelo espanhol Moncho López, que vai discutir o título com a Oliveirense, vencedora por 3-0 face ao Vitória de Guimarães na outra meia-final, venceu o primeiro jogo (90-79, na Luz) e o quarto (91-74, no Dragão Caixa), tendo perdido o segundo (75-77, fora) e o terceiro (90-96, em casa).

Os 'dragões' seguem no segundo posto do 'ranking' do campeonato, com 12 títulos, contra 27 do Benfica, enquanto a Oliveirense foi quatro vezes finalista (em 1996/97, frente ao FC Porto, e em 2000/01, 2001/02 e 2002/03, sempre face à extinta Portugal Telecom), mas nunca ganhou a competição.

A final começa a jogar-se no próximo fim de semana, com a Oliveirense a ser anfitriã do FC Porto no sábado e no domingo. O terceiro jogo realiza-se em 16 de junho, no Porto, que, se necessário, também será palco do quarto jogo, no dia seguinte.

Um eventual quinto jogo realiza-se em 20 de junho, uma quarta-feira, pelas 21:30, em Oliveira de Azeméis.