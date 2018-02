Pub

Os catalães apuraram-se esta quinta-feira para a final da Taça do Rei de Espanha, ao ganhar em Valência por 2-0, na segunda mão das meias-finais da competição.

Os catalães juntam este triunfo ao conseguido na Catalunha por 1-0 e atingem assim a final da Taça pela 42.ª vez, quinta vez consecutiva, defrontando o Sevilha em 21 de fevereiro.

O uruguaio Luís Suárez, segundo jogador mais utilizado pelo Barça, logo atrás de Messi, foi a figura do jogo, ao fazer o passe final em ambos os golos, marcados já na segunda parte, pelo brasileiro Philippe Coutinho (49) e pelo croata Ivan Rakitic.

O Valência, entusiasmado por uma vantagem mínima por anular, acabou por ser vulnerável ao contra-ataque dos líderes do campeonato e à velocidade de jogadores como Suárez.

Para o FC Barcelona, os objetivos de época continuam largos, já que prosseguem em três frentes com ambição, campeonato, Liga dos Campeões e a Taça, competição em que procuram ampliar o recorde de vitórias para 30.

Em contrapartida, o Valência passa por um momento menos bom e soma sexta derrota consecutiva. Em queda no campeonato, está em terceiro, já longe de FC Barcelona e Atlético de Madrid e com Real Madrid e Villarreal muito perto.

Três portugueses estiveram em ação, no jogo desta quinta-feira no Mestalla: André Gomes pelo Barça, e Ruben Vezo e Gonçalo Guedes, com destaque com este último, por ser um regresso.

Gonçalo Guedes, ausente há duas semanas (lesão na coxa), entrou aos 55 minutos, para o lugar de Coquelin, quando a equipa já estava em desvantagem. Não ajudou na recuperação, tal como Vezo, lançado aos 71, por troca com Garay, o não fez.

Quanto a André Gomes, saiu ao intervalo, com Coutinho, o mais sonante dos reforços de inverno em Espanha, a ocupar o seu lugar.