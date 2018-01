Pub

O futebolista brasileiro vai atuar nos milaneses até final da temporada, por empréstimo dos catalães, ficando o clube italiano com opção de compra, anunciaram esta segunda-feira os dois emblemas.

O médio de 24 anos, que regressou aos relvados na semana passada depois de longa paragem devido a lesão, vai ser companheiro de equipa do português João Mário e o Inter Milão irá suportar a totalidade do seu salário até ao fim da época, podendo nessa altura avançar para a sua contratação definitiva, por 35 milhões de euros.

Rafinha, que foi formado nas escolas do FC Barcelona, esteve 290 dias parado por causa uma lesão grave no joelho, mas passou com sucesso os exames médicos efetuados em Milão.