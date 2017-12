Pub

Catalães estiveram sempre na frente do marcador, mas os de Vigo conseguiram recuperar

O FC Barcelona empatou este sábado a dois golos na receção ao Celta Vigo e pode terminar a 14.ª jornada da liga espanhola de futebol com apenas dois pontos de vantagem na liderança da competição.

Os catalães, que vão defrontar o Sporting na terça-feira, na sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, deixaram fugir os primeiros pontos da época nos jogos em Camp Nou, num encontro em que até estiveram a perder.

O internacional espanhol Aspas colocou o Celta na frente do marcador, aos 20 minutos, mas pouco depois, aos 22, o argentino Lionel Messi refez a igualdade. Aos 62, o uruguaio Luis Suarez consumou a reviravolta, mas aos 70 o seu compatriota Gomez impediu o triunfo do FC Barcelona.

A equipa de Ernesto Valverde, que hoje deixou André Gomes no banco e Nelson Semedo na bancada, passou a somar 36 pontos e pode finalizar a ronda com apenas dois de vantagem sobre o Valência, segundo classificado, caso a formação 'che' vença domingo no terreno do Getafe.

Real Madrid e Atlético Madrid, que dividem a terceira posição com 27 pontos, podem colocar-se a seis pontos dos catalães, caso alcancem hoje o triunfo perante o Athletic Bilbau e Real Sociedad, respetivamente.