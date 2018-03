Messi inaugurou o marcador, mas teve oposição dura ao longo do jogo

O FC Barcelona empatou hoje 1-1 no reduto do Las Palmas, o terceiro nos últimos cinco jogos, e ficou com apenas cinco pontos de vantagem na liderança da liga espanhola de futebol sobre o Atlético de Madrid.

Em embate da ronda 26, a formação catalã adiantou-se aos 21 minutos, num livre direto superiormente apontado pelo argentino Lionel Messi, mas, pouco após o intervalo, aos 48, o também argentino Jonathan Calleri empatou, num penálti polémico.

Com quase toda a segunda parte pela frente, o 'Barça', apesar de quase sempre por cima, não conseguiu voltar ao comando do marcador, pelo que, em cinco jornadas, o seu avanço para os 'colchoneros' caiu de 11 para cinco pontos.

As boas notícias para os catalães foram a manutenção da invencibilidade (20 vitórias e seis empates) e o facto de o avançado uruguaio Luís Suárez não ter visto o cartão amarelo, que o colocaria fora da receção ao conjunto madrileno, no domingo.

Por seu lado, Messi reforçou a liderança dos marcadores, passando a contar 23 golos, no dia em que cumpriu o seu 800.º encontro como profissional (desde 2003/04), contando jogos oficiais pela equipa principal, B e C do FC Barcelona e ainda pelas seleções principal, olímpica e de sub-20 da Argentina.

O primeiro encontro hoje realizado terminou igualmente empatado, mas a zero, em Sevilha, entre o Betis (nono, com 37 pontos) e a Real Sociedad (15.ª, com 30), equipa em que o português Kévin Rodrigues não saiu do banco.

A fechar a ronda, em Vitória, o Alavés venceu em casa o Levante por 1-0, graças a um golo de Victor Laguardia, em 'cima' dos 90 minutos.

A equipa da casa chegou ao triunfo sobre o final, depois de não ter aproveitado a vantagem numérica que teve dos 29 (vermelho direto para Chema) aos 77 minutos (Munir expulso por acumulação de amarelos) e um penálti, falhado por Manu Garcia, aos 32.

Com este resultado, o Alavés passou a contar 31 pontos, fugindo aos lugares de despromoção, enquanto o Levante foi apanhado no 17.º lugar pelo Las Palmas, somando ambos 20.

Na quarta-feira, destaque para o Atlético de Madrid, que goleou em casa o Leganés por 4-0, com um 'póquer' do francês Antoine Griezmann, e, na terça-feira, para o Real Madrid, que sofreu a quinta derrota, ao perder por 1-0 em Barcelona, com o Espanyol.