Joana Schenker passou o seu heat em segundo lugar

O Caparica Primavera Surf Fest 2018 arrancou hoje com o Circuito Europeu de Bodyboard, marcado por muitas ondas, vento forte, mas sem surpresas de maior, com os principais candidatos a passar os seus heats e a sustentar a emoção para os próximos dias de festival.

Entre os portugueses, a campeã nacional, europeia e mundial Joana Schenker passou o seu primeiro heat do ano em segundo lugar, superada pela brasileira Isabela Sousa, considerada a melhor bodyboarder do Mundo, dona de quatro títulos mundiais.

"Não estou particularmente feliz, mas também não estou descontente. Foi o primeiro heat da temporada e passei. Penso que a partir daqui, tenho tudo para melhorar", desabafou Schenker, que não conta com a concorrência de Isabela Sousa na corrida ao títuilo europeu, tendo em conta que a brasileira pode vencer o circuito mas não sagrar-se campeã.

As outras principais candidatas ao título também cumpriram as expectativas, com a portuguesa Teresa Almeida e a espanhola das Canárias Alexandra Rinder a passarem às meias-finais.

Nos homens, também não houve surpresas: o campeão nacional Daniel Fonseca, o herói local Hugo Pinheiro, o 10 vezes campeão nacional Manuel Centeno e os "top" mundiais Tó Cardoso e Dino Carmo, continuam em prova, sendo que amanhã entram em acção o campeão europeu Alex Uranga e o ex-campeão mundial Pierre Louis Costes.

Referência para o bom desempenho dos locais António Azevedo e Hélder "Dicha" Mendes ou do veterano penichense Hélio Conde a mostrarem que podem interferir nas contas do Europeu a partir da ronda três, que se disputa amanhã.