Fábio Coentrão não está disponível para ir ao Mundial

Fábio Coentrão anunciou, esta segunda-feira, que comunicou a Fernando Santos, que não tem condições para representar a seleção nacional no Mundial2018.

"Depois de uma grande ponderação, dei conta ao Selecionador Nacional que, após uma época muito desgastante, sinto não estar nas condições necessárias para representar a Seleção numa prova com a exigência do Campeonato do Mundo", anunciou no Facebook.

O jogador tinha sido convocado pelo selecionador nacional para o duplo compromisso (com o Egito e a Holanda) , mas acabou por voltar ao clube sem representar a seleção. O lateral-esquerdo do Sporting, foi observado pelos médicos da Federação e realizado exames, mas acabou dispensado."Apesar de os mesmos não terem revelado uma situação impeditiva, na avaliação médica o jogador revelou estar muito queixoso e limitado numa das coxas", informou a FPF em comunicado, colocando a bola do lado de Coentrão.

Agora, o ainda jogador leonino antecipou-se ao anúncio dos convocados - Fernando Santos anuncia a lista na quinta-feira - e renunciou ao Mundial2018, que se joga na Rússia este verão.