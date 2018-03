Pub

Miguel Cardoso tentou surpreender mas o Sporting defendeu sempre bem e, apesar da menor eficácia, não deu hipóteses

Dois golos construídos pela dupla Gelson Martins/Bas Dost mantiveram o Sporting firme no terceiro lugar da Liga, com quatro pontos de avanço sobre o Sp. Braga, que visita na próxima ronda, e a cinco do líder FC Porto, o que lhe permite ainda acalentar o sonho do título nacional que foge desde 2002.

Perante um Rio Ave que surgiu com ideias novas, os leões souberam driblar o pouco tempo de descanso com uma exibição segura, alicerçada num comportamento defensivo irrepreensível (11.º jogo interno seguido sem sofrer em casa) e, além dos golos, ainda viram quatro bolas bater nos ferros da baliza de Cássio.

Depois da derrota-com-sabor--a-vitória na República Checa e apesar do pouco tempo que teve entre os dois jogos, Jorge Jesus não arriscou: promoveu os regressos de Coates e William Carvalho, que falharam a viagem por castigo, devolveu a titularidade a Piccini e premiou as boas entradas de Rúben Ribeiro com um lugar no onze inicial frente à ex-equipa. Do outro lado, no regresso a Alvalade - onde trabalhou com Domingos Paciência -, Miguel Cardoso teve de passar sem Francisco Geraldes e Gelson Dala, ambos sob empréstimo do adversário de ontem, além do capitão Tarantini. Talvez por isso, ou escaldado com as goleadas sofridas no Dragão (0-5) e na Luz (1-5), o técnico vila-condense optou por atuar com três centrais (Marcelo, Nelson Monte e Marcão) dando campo livre aos laterais para procurar desequilíbrios.

Se os visitantes entraram a pressionar alto, a verdade é que o Sporting deu uma boa resposta, mesmo não colocando muita intensidade no jogo - algo que certamente não lhe convinha depois do desgaste de quinta-feira. Pouco depois da homenagem a Peyroteo ao minuto nove, Bas Dost teve uma excelente ocasião para abrir o marcador mas não capitalizou o mau passe de um defesa adversário e, isolado, permitiu a defesa a Cássio (13") - feito que o guarda-redes repetiu na recarga a um excelente livre de Bruno Fernandes que esbarrara na trave (23").

Enfim, o golo

Logo a seguir apareceu o merecido golo leonino, iniciado num lançamento lateral rápido. Bruno Fernandes deu a Bas Dost e o holandês deixou a bola para Gelson, que não perdoou depois de tirar um defesa da frente, rematando cruzado, rasteiro e colocado ao poste contrário.

Depois, foi Coentrão a acertar num poste, com Cássio a evitar duas vezes que o Sporting ampliasse a vantagem já em cima do intervalo - pelo meio, coube a Rui Patrício deter um remate de Yuri Ribeiro que ia entrando junto ao seu poste direito (38").

A segunda metade foi menos interessante. O Rio Ave nunca conseguiu fugir ao colete de forças que o Sporting montava sempre que tinha a bola (os leões somaram 28 faltas, contra 12 dos nortenhos), enquanto a equipa da casa geria a vantagem sem grandes pressas. Houve, por isso, menos ocasiões de golo mas as que surgiram foram todas para o mesmo lado. Coentrão voltou a acertar no poste após tabela com Gelson, enquanto Bruno Fernandes o imitou num mano a mano com Cássio. O descanso leonino só surgiu a seis minutos do final: recuperação de Coates, centro de Gelson e o inevitável Bas Dost a fechar de cabeça, com o seu 23.º golo na prova.

E ainda deu para Wendel se estrear...