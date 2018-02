Pub

Terdema Ussery, CEO da equipa da NBA durante 18 anos, visado por investigação da revista norte-americana Sports Illustrated, por situações de assédio sexual a funcionárias

A revista desportiva norte-americana Sport Illustrated escreveu esta terça-feira que o antigo CEO e presidente dos Dallas Mavericks, Terdema Ussery, esteve envolvido num escândalo sexual, tendo uma fonte citada pela publicação falado em "casa de animais" e de "comportamento de predador sexual".

O líder dos mavs entre 1997 e 2015 terá assediado sexualmente com regularidade as funcionárias que trabalhavam para a franquia, com o conhecimento do departamento de recursos humanos.

Uma funcionária lembrou que amigos e colegas lhe diziam "cuidado com o presidente" e "não fique presa num elevador com ela", e que lhe Ussery lhe propôs sexo várias vezes. Outra mulher contou que o comportamento inapropriado do ex-CEO dos Mavericks foi uma das razões pela qual ela deixou o emprego há mais de uma década.