Frédéric Forte, antigo jogador e presidente do clube de basquetebol francês Limoges, morreu domingo, aos 47 anos, devido a uma crise cardíaca, anunciou a agência France Press, citando fontes próximas do clube.

O Limoges partulhou entretanto uma mensagem de condolências no Twitter.

"Triste por conhecer a notícia do desaparecimento de Fred Forte, uma grande figura do basquetebol francês. Fred era corajoso, amava o seu desporto e era fiel às suas convicções", escreveu o presidente da federação francesa de basquetebol, Jean Pierre Suitat, na sua conta no Twitter.

Internacional francês em 75 ocasiões, Forte, que já tinha vencido um cancro, passou por Caen, Limoges, Gravelines, Paris SG-Racing, Aris Salónica (Grécia), Estrasburgo, Avelino (Itália) e Scafati (Itália).

No seu palmarés, destaque para a vitória na Taça dos Campeões de 1993, ao serviço do Limoges, clube pelo qual também conquistou três títulos nacionais.