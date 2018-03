Pub

A avançado cabo-verdiana foi a quinta jogadora contratada para a nova equipa de futebol feminino do Benfica, proveniente do Valadares Gaia, anunciou esta segunda-feira o clube lisboeta no seu sítio oficial na Internet.

Evy Pereira, de 23 anos, junta-se às portuguesas Carlota Cristo e Jassie Vasconcelos e às brasileiras Dani Neuhaus e Daiane Rodrigues na equipa benfiquista, que se vai estrear na modalidade no setor feminino na época 2018/2019, no campeonato da II Divisão.

"Poder fazer o que amo no clube que amo é a combinação de duas coisas numa só. Espero alcançar os objetivos do clube, ajudar o clube a conquistar títulos para os adeptos. Acho que tudo vai correr bem e vamos conseguir responder da melhor forma possível", disse Evy Pereira.

A avançada cabo-verdiana, que no Benfica vai ser orientada pelo treinador João Marques, representou o Valadares Gaia nas últimas duas épocas, tendo marcado 14 golos, em 29 jogos.