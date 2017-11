Pub

Veterano lateral francês do Marselha foi castigado na sequência da agressão a um adepto do clube antes do jogo frente ao V. Guimarães no Estádio D. Afonso Henriques

O lateral francês Patrice Evra foi esta sexta-feira suspenso por sete meses das competições da UEFA, informou o organismo.

O antigo defesa do Mónaco e Manchester United. 36 anos, vai ficar afastados das provas europeias até 30 de junho de 2018 na sequência da agressão a um adepto do seu atual clube, o Marselha, ainda antes do duelo frente ao V. Guimarães a contar para a Liga Europa, no Estádio D. Afonso Henriques.

Além da suspensão, o episódio custou ao jogador um cartão vermelho direto, o despedimento por parte do Marselha - também anunciado esta sexta-feira - e uma multa de 10 mil euros.