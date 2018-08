Europa e permanência deixam oito clubes agarrados à calculadora

Presidente do Rio Ave: "No dia da final da Taça serei sportinguista desde pequenino"

Prepare a calculadora, uma caneta e uma folha de rascunho: este domingo, a partir das 18.00, vai decidir-se quem vai marcar presença na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, quem vai começar a Liga Europa mais cedo e quem vai salvar-se de uma despromoção à II Liga.

Mais fáceis de se fazer são as contas relativas aos segundo, terceiro e quarto lugares. Se o Sporting fizer nos Barreiros igual ou melhor resultado do que o Benfica na receção ao Moreirense, os leões serão vice-campeões, pois têm vantagem no confronto direto com as águias - empataram 1-1 na Luz e 0-0 em Alvalade. Contudo, se os rivais lisboetas saírem derrotados dos respetivos encontros e o Sp. Braga bater o Rio Ave em Vila do Conde, as três equipas terminam o campeonato empatadas com 78 pontos. Aí, iria recorrer-se a um minicampeonato entre Sporting, Benfica e Sp. Braga, em que a equipa de Rui Vitória tem vantagem - oito pontos, contra quatro dos bracarenses e dois dos verde e brancos, pelo que este cenário atiraria a equipa de Jorge Jesus para a quarta posição.

E embora o terceiro e o quarto lugares signifiquem a qualificação para a Liga Europa, terminar no pódio dá direito a entrar na prova mais tarde. Se o Desp. Aves vencer a Taça de Portugal, os avenses garantem desde logo a presença na fase de grupos (arranca a 20 de setembro), o terceiro classificado começa pela terceira pré-eliminatória (9 e 16 de agosto) e o quarto pela segunda (26 de julho e 2 de agosto) - haverá ainda um playoff, a disputar a 23 e 30 de agosto. Se for o Sporting a levantar o troféu, o emblema leonino garante uma vaga na fase de grupos mesmo que termine o campeonato em quarto, o conjunto orientado por José Mota sai da equação e o Rio Ave entra na segunda pré-eliminatória.

Bem mais complicadas são as contas relativas à permanência. A única equipa que não depende apenas de si é o Vitória de Setúbal, que mesmo vencendo o Tondela no Bonfim terá de esperar que Paços de Ferreira não ganhe, ou então que Feirense e Estoril empatem, ou que o Feirense ganhe e o Moreirense saia derrotado da deslocação à Luz. Contudo, os sadinos até poderão permanecer mesmo empatando, se Estoril e Paços de Ferreira perderem os respetivos encontros.

Os estorilistas, por sua vez, são os únicos a quem só a vitória trará a permanência, pois têm desvantagem no confronto direto com o Paços de Ferreira, critério que será utilizado se a formação de Ivo Vieira terminar pontualmente igualada com os pacenses - 1-1 na Amoreira e 0-1 na Capital do Móvel.

Os castores, o Feirense e o Moreirense ficarão na I Liga se vencerem as suas partidas, mas os minhotos são os únicos a quem o empate serve, independentemente do que vier a acontecer nos outros campos. Contudo, a equipa de Petit terá a missão teoricamente mais espinhosa: vai a casa do Benfica. Caso venha a ser despromovido, o Moreirense imita o Arouca, que na temporada passada desceu apesar de ter somado 32 pontos. Para tal acontecer, além da derrota no terreno das águias, Feirense, Paços de Ferreira e Vitória de Setúbal teriam de ganhar os respetivos jogos.

No meio de tantas contas, a partida com contornos mais dramáticos poderá ser a de Santa Maria da Feira. Em caso de empate, jogadores de Feirense e Estoril poderão inundar o relvado em lágrimas, se V. Setúbal e P. Ferreira vencerem.

Contas da permanência

MOREIRENSE FICA NA I LIGA SE:

- pontuar diante do Benfica;

- perder mas Feirense, Paços ou V. Setúbal não ganharem.

FEIRENSE FICA NA I LIGA SE:

- vencer diante do Estoril;

- empatar e P. Ferreira e V. Setúbal não vencerem;

- perder, desde que P. Ferreira não pontue e V. Setúbal não ganhe.

P. FERREIRA FICA NA I LIGA SE:

- vencer diante do Portimonense;

- empatar, desde que V. Setúbal e Estoril não vençam;

- perder, desde que V. Setúbal perca e Estoril não ganhe.

ESTORIL FICA NA I LIGA SE:

- vencer diante do Feirense.

V. SETÚBAL FICA NA I LIGA SE:

- vencer diante do Tondela e esperar que o P. Ferreira não vença;

- vencer e Estoril e Feirense empatarem;

- vencer, o Moreirense perder na Luz e o Estoril não vencer o Feirense;

- empatar, desde que Estoril e Paços de Ferreira percam.