Pub

Dragões deram a volta ao resultado desfavorável de 1-0, vencendo por 3-1 um encontro que estava atrasado há mais de um mês

Jogou-se esta quarta-feira a segunda parte do jogo da 18ª jornada entre o Estoril e o FC Porto, que foi interrompido há 37 dias devido a problemas com uma bancada na Amoreira.

Os dragões entraram bastante fortes e conseguiram fazer três golos de forma rápida, não dando qualquer hipótese a equipa da casa, que até "começou" a segunda metade do jogo a ganhar 1-0. Assim, a equipa de Sérgio Conceição, líder da I Liga, distancia-se ainda mais dos rivais Benfica e Sporting.

Golos

O primeiro remate é de Corona, defesa incompleta de Renan que não consegue segurar, a bola sobra para Soares que não hesita e atira para o fundo das redes.

O remate inicial é de Marega, mas Renan defende para a frente. Herrera faz-se à bola, mas o remate não sai bem, a bola chega a Soares sozinho no segundo poste, e o brasileiro só tem de encostar.

Livre de Alex Telles, a atirar diretamente à baliza, Soares faz-se ao lance, mas não parece desviar, e a bola acaba de qualquer forma no fundo das redes estorilistas. Vasco Santos recorre ao VAR e valida o tento do empate.

Casos

Jogada entre Brahimi e Victor Andrade, com este a dar uma cabeçada no jogador portista. Confusão instalada que só termina com a presença do árbitro, que exibe o amarelo a ambos.

Marega sofre um encosto, cai na área e fica a pedir o penálti, mas a jogada segue.

Melhores momentos

Defende Casillas. Primeira jogada de perigo da equipa estorilista, Victor Andrade a rematar já quase sem ângulo, mas o guarda-redes portista a tirar.

Defende Renan. Livre de Sérgio Oliveira, Felipe aparece a cabecear em zona frontal, mas o guarda-redes do Estoril consegue afastar.

Canto para o Estoril Praia, Pedro Monteiro a cabecear à boca da baliza, valeu o corte da defesa portista.

Segura Renan. Canto da direita, a bola chega aos pés de Soares, mas o remate sai enrolado e o guarda-redes da casa segura.

Herrera. Boa movimentação de Soares, a cruzar para a área, onde aparece o mexicano a atirar à baliza, mas Renan faz uma enorme defesa.