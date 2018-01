Pub

Bancada em risco de ruir levou à suspensão do encontro da 18.ª jornada da I Liga, ao intervalo. No final da primeira parte, os estorilistas venciam por 1-0.

Ficou em suspenso a visita do FC Porto ao Estoril, esta segunda-feira, para a 18.º jornada da I Liga, A instabilidade de uma das bancadas onde estavam instalados os adeptos do emblema azul e branco levou ao adiamento da segunda parte da partida, por razões de segurança. O encontro será retomado em "data a definir brevemente", informou a SAD do Estoril, em comunicado.

Tudo aconteceu ao intervalo, quando os adeptos instalados na bancadas de topo norte (atrás das balizas) do Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) procuraram refúgio no relvado, depois de terem sentido abanar a estrutura - provavelmente, devido ao abatimento do piso térreo de suporte à bancada, explicou o comandante da Proteção Civil, Pedro Araújo. Após quase uma hora de compasso de espera, em que alguns adeptos foram recolocados em outras bancadas do estádio e as equipas esperaram pelo regresso ao recinto de jogo, acabou por ser anunciado que o jogo não seria retomado e ficaria adiado sine die (até porque o FC Porto joga sexta-feira com o Tondela, para a 19.ª jornada do campeonato).

O insólito episódio deixou também em aberto uma partida em que os dragões estavam a sentir grandes dificuldades, perante o último classificado da I Liga. Ao intervalo, os canarinhos venciam por 1-0. Eduardo Teixeira marcou, aos 17', com um remate em arco, na transformação de um livre. E o FC Porto, muito preso de movimentos (devido á pressão alta do Estoril e à ausência de criativos como o lesionado Brahimi), só no final do primeiro tempo ameaçou o empate, com Marega a cabecear à barra (com a bola a ressaltar em Reyes).

No entanto, o jogo ficou por aí. A partida será retomada em nova data, a acertar entre os dois clubes, sendo que "apenas se colocou de parte a hipótese de terça-feira, 16 de janeiro" , segundo revelou o FC Porto, no seu site oficial.

EQUIPAS:

Estoril - Renan Ribeiro; Wesley, Kyriakou, Pedro Monteiro e Joel (Aylton, 29'); Lucas Evangelista e Pêpê, Victor Andrade, Eduardo Teixeira e Abner; Bruno Gomes

FC Porto - José Sá; Maxi Pereira, Felipe, Reyes e Alex Telles; Ricardo Pereira, Danilo, Herrera e Layún; Marega e Aboubakar

FILME DOS ACONTECIMENTOS: