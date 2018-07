Foi uma vitória arrancada a ferros, no segundo dos sete minutos de tempo de compensação. Salvio resgatou o Benfica, este sábado, na visita ao Estoril: um golo de cabeça do argentino, aos 90+2', garantiu o triunfo (1-2) que deixa o emblema da águia na liderança provisória da I Liga.

O golo madrugador de Rafa (num remate cruzado rasteiro, ao minuto 10) não estendeu uma passadeira vermelha ao Benfica, na partida da 31.ª jornada da I Liga. Aflito, após ter caído no último lugar do campeonato (devido à vitória do Feirense sobre o V. Guimarães), o Estoril reagiu, forçou o empate - num desvio oportuno de Halliche, aos 63' (já após o vídeo-árbitro ter anulado um golo a Allano, por fora-de-jogo), e ainda enviou uma bola ao ferro.

No entanto, o Benfica reassumiu o domínio que já tivera em largos períodos da primeira parte, foi criando (e desperdiçando) ocasiões... e acabou por marcar. Com a cabeçada de Salvio, aos 90+2', a passe de Grimaldo, as águias somaram os três pontos que as deixam, à condição, na liderança da I Liga - com 77 pontos, mais um do que o FC Porto, que recebe na segunda-feira o V. Setúbal. Quanto ao Estoril, confirmou a queda para o último lugar do campeonato: tem 26 pontos e está a dois do Desportivo das Aves, primeira equipa acima da linha de água (e que domingo visita o Tondela).

O resumo em vídeo:

Equipas:

ESTORIL - Renan; Fernando Fonseca, Halliche, Dankler e Ailton; Duarte, Gonçalo Santos (Bruno Gomes, 43') e Eduardo (Matheus índio, 77'); Allano (Matheus Sávio, 66'), Lucas Evangelista e Ewandro.

BENFICA - Bruno Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Pizzi, Fejsa e Zivkovic; Rafa (Seferovic, 80'), Jiménez (Samaris, 90+6') e Cervi (Salvio, 71').

Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa)

Golos: 0-1 Rafa (10'), 1-1 Halliche (63'), 1-2 Salvio (90+2')

Filme do jogo: