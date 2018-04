Pub

Quando o empate parecia o resultado mais previsível, o estofo de (tetra) campeão do Benfica voltou a ser decisivo.

O encontro até começou mal, ainda antes do apito inicial de Luís Godinho, pois Jonas lesionou-se no aquecimento e foi substituído por aquele que acabaria por ser o homem do jogo, o mexicano Raúl Jiménez.

Ao todo estamos a falar de oito pontos conquistados no período final dos encontros. Se fizermos bem as contas, essa ponta final tem sido relevante não só para o Benfica estar na liderança do campeonato como também para estar na corrida pelo título, que pode ser o quinto consecutivo.

Tudo começou em Chaves, à segunda jornada, quando Seferovic marcou o golo solitário do jogo já em período de descontos. Foi preciso esperarmos pela penúltima jornada da primeira volta e aí o Benfica esteve a perder, na Luz, durante grande parte do encontro com o Sporting - golo de Gelson -, mas Jonas, de penálti, deu um ponto aos encarnados e retirou dois ao rival citadino.

Já nesta segunda volta, o Benfica voltou a conquistar mais cinco pontos no período final dos jogos - empate no Restelo com o Belenenses (1-1) e triunfos em Paços de Ferreira (1-3) e Setúbal (1-2), com a nuance de que nestes dois últimos compromissos o Benfica esteve a perder mas soube dar a volta.

Agora o Benfica espera para ver o que vai fazer nesta tarde o FC Porto em casa com o Desp. Aves e também para perceber qual é a real situação clínica de Jonas, até porque na próxima semana há um clássico entre Benfica e FC Porto na Luz e que pode ser absolutamente decisivo no que toca às contas do campeonato. Mas há uma certeza: o Benfica começará o jogo na frente da I Liga.