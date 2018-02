Pub

Mulher e treinador do atleta também foram detidos

O esquiador canadiano David Duncan foi detido na Coreia do Sul devido ao roubo de um caro que terá levado a cabo enquanto participava nos Jogos Olímpicos de inverno, que estão a decorrer em Pyeongchang. Além do atleta também a mulher e o treinador foram detidos e acusados, avança a agência Reuters, que cita a comunicação social canadiana deste sábado.

David Duncan, Maja e Willy Raine foram libertados já este sábado, mas estão impedidos de sair do país.

Os três terão entrado num carro que estava parado, com o motor a trabalhar e sem condutor em Pyeongchang. O treinador do esquiador ter-se-á sentado no lugar do condutor e conduzido o carro até ser mandado parar pela polícia. Estava sob o efeito de álcool. Uma das pessoas detidas estava inconsciente.

O presidente do Comité Olímpico do Canadá, Chris Overholt, já manifestou o desapontamento pelo comportamento do trio e desejou que os atletas e elementos da comitiva conduzam se forma responsável.

Os envolvidos pediram desculpa pela situação.