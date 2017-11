Pub

Portugal é cabeça-de-série, ao contrário da seleção do país vizinho, mas defrontá-los até poderá ser um bom sinal

É já no dia 1 de dezembro que as 32 seleções que garantiram o apuramento para o Campeonato do Mundo do próximo ano, na Rússia, ficarão a conhecer os adversários na fase de grupos. Portugal ficou no Pote 1, dos cabeças-de-série, e evita algumas das principais seleções mundiais (passam dois de cada agrupamento). Mas Fernando Santos, Ronaldo e companhia poderão medir forças logo na primeira fase com a Espanha, que está no pote 2. Complicado? O cruzamento com os espanhóis pode até nem ser o pior cenário.

O sorteio está sujeito a alguns condicionalismos, como o facto de em cada grupo não poderem estar mais do que uma seleção por cada confederação. Há, contudo, uma exceção: a UEFA. Como há 14 apurados da Europa, é possível estarem duas equipas do velho continente em cada grupo.

Olhando às seleções europeias que poderão calhar em sorte à seleção nacional, a Espanha será, teoricamente, a equipa a evitar, não só pelo seu histórico nas grandes competições (um Mundial e três Europeus) mas também por todas as suas estrelas, como De Gea, Piqué, Sergio Ramos, Iniesta, David Silva, entre outros. No entanto, calhando a Espanha evitar-se-ia, por exemplo, a seleção mais forte do pote 4, a poderosa Sérvia. Vamos então a alguns cenários.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O mais difícil segundo o ranking

› Portugal, Espanha, Costa Rica e Nigéria

Olhando ao ranking FIFA e fazendo um sorteio baseando-nos nas posições das seleções, a Espanha seria nossa adversária (8.ª da lista) juntamente com a Costa Rica ( 22.ª) e a Nigéria (41.ª).Teoricamente, e apesar de serem os melhores dos colocados que nos podem calhar em sorte, a verdade é que o sorteio não seria madrasto para os comandados de Fernando Santos.

O ranking da FIFA tem muito que se lhe diga, pois até os jogos particulares servem para ganhar pontos... ou perder. Ou seja, bastará uma equipa defrontar uma teoricamente mais fraca para ganhar pontos e subir no ranking. E depois há truques, para não descer, como fez a Polónia em 2017. Optaram por não realizar qualquer amigável este ano, só disputaram os jogos de qualificação, e acabaram por destronar a Espanha do pote 1, pela melhor posição do ranking.

O mais fácil segundo o ranking

› Portugal, Croácia, Irão e Panamá

Ainda seguindo o ranking com os parâmetros da FIFA, os quatro adversários teoricamente mais fáceis que poderão calhar a Portugal, do ponto de vista estatístico, ou seja, segundo o ranking, seriam a Croácia (18.ª), Irão (34.ª) e Panamá (49.ª). Será a Croácia, que Portugal eliminou nos quartos-de-final do último Europeu, mais fácil do que a Suíça, o Peru ou o México? O ranking diz que sim. Tal como o Irão de Carlos Queiroz, que fez a melhor campanha na zona asiática, ou o Panamá, que afastou, por exemplo, os EUA.

Um dos piores cenários

› Portugal, Uruguai, Senegal e Sérvia

O DN também fez as suas escolhas e encontra um grupo teoricamente mais complicado sem a Espanha como adversária na fase inicial.

Se a seleção de Julen Lopetegui impõe bastante respeito, o Uruguai de Luis Suárez ou Cavani, e dos "portugueses" Maxi Pereira e Coates, também não será pera doce. Mas o mais importante é que jogando com a Espanha no grupo, a seleção portuguesa evitará aquela que parece ser a equipa mais difícil do pote 4, a Sérvia, de Kolarov, Matic, Fejsa, Mitrovic, entre outros, por pertencer à UEFA. E a um Uruguai e Sérvia poderia, por exemplo, juntar-se ainda o Senegal de Koulibaly (Nápoles), Sadio Mané (Liverpool) ou Baldé (Lazio).

O grupo que muitos querem

› Portugal, Suíça, Costa Rica e Arábia Saudita

É verdade que durante a fase de qualificação Portugal esteve desde o primeiro jogo do grupo no segundo lugar, após a derrota com a Suíça. Contudo, dificilmente a equipa das quinas encontrará "melhor" adversário do pote 2 do que os helvéticos, que venceram Portugal, mas sem Cristiano Ronaldo. O Peru seria outra possibilidade.

Do pote 3, Irão ou Costa Rica aparentam ser os mais apetecíveis, mas muito mais será a Arábia Saudita, do pote 4, quiçá a mais fácil das 32. Com os sauditas no grupo, contudo, ter-se-ia de riscar o Irão, da mesma confederação, restando a formação do leão Bryan Ruiz.