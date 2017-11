Pub

Lewis Hamilton disse que situações como aquela acontecem todos os anos no Brasil e pediu mais segurança

A equipa de Fórmula 1 da Mercedes foi assaltada à mão armada na noite de sexta-feira, quando saía do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, após a realização dos treinos livres do Grande Prémio do Brasil. O piloto Lewis Hamilton já reagiu, dizendo que é preciso melhorar a segurança e que situações como aquela acontecem todos os anos no Brasil.

Vários objetos de valor foram roubados, mas ninguém ficou ferido, segundo informou a equipa, que, de acordo com a imprensa brasileira, chegou hoje ao autódromo escoltada pela polícia.

O campeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton deu conta do assalto no Twitter, dizendo que foram disparados tiros e encostadas armas às cabeças. Admitindo que a situação é perturbadora, pediu orações para os elementos da equipa.

Hamilton disse ainda que estas situações acontecem todos os anos no Brasil. "A Fórmula 1 e as esquipas precisam de fazer mais. Não há desculpas", escreveu.

Em 2010, Jenson Button foi alvo de uma tentativa de assalto, mas a polícia conseguiu travar os assaltantes quando estes se aproximaram.

A equipa da Mercedes foi assaltada no ano passado no México durante uma viagem do aeroporto para o hotel.