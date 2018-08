Encontrados 60 mil euros no gabinete de André Geraldes

Os inspetores da Polícia Judiciária do Porto encontraram 60 mil euros no gabinete de André Geraldes, o diretor de futebol do Sporting e o principal arguido na Operação Cashball, que investiga suspeitas de corrupção no clube de Alvalade.

A notícia é avançada pelo semanário Expresso, que adianta que a Justiça suspeita que existiria um "saco azul" no Sporting. É o mesmo valor da caução aplicada ao dirigente leonino, que ficou em liberdade

André Geraldes ficou, ontem, em liberdade, tal como os outros sete arguidos, entre eles os empresários Paulo Silva e João Gonçalves e o funcionário do Sporting Gonçalo Rodrigues.