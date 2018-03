Pub

A imprensa brasileira tinha dado conta de que os dois internacionais canarinhos estariam interessados em adquirir um emblema da II Liga, com Famalicão e Leixões entre as possibilidades. Agentes de ambos esclarecem situação

"Realmente, estou em Portugal a trabalho e tenho uma parceria firmada com o Fransérgio, empresário do Daniel Alves, mas os nossos negócios, em nenhum momento, se confundem com os negócios dos nossos clientes. Tanto o Fred como o Daniel Alves estão totalmente focados nas suas carreiras e não têm envolvimento com os projetos que eu e o Fransérgio estamos a desenvolver neste momento. Qualquer negócio entre mim e o Fransérgio só diz respeito às nossas empresas", esclareceu Francis Melo, agente de Fred, internacional brasileiro que representa o Cruzeiro.

O empresário de Daniel Alves, Fransérgio, corroborou a posição do colega de posição. "Estou no Brasil neste momento e, de facto, eu e o Francis temos em andamento um modelo de parceria para negócios em conjunto, mas nada envolve os meus clientes, muito menos o Daniel Alves", vincou.

Recorde-se que o portal brasileiro UOL escreveu esta quinta-feira que os dois jogadores estavam a negociar a compra de um clube da II Liga, com preferência para Famalicão e Leixões, para colocar alguns jogadores das carteiras dos respetivos empresários.