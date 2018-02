Pub

César Boaventura publicou no Facebook um texto em que acusa um alto responsável dos dragões de o ter abordado para mentir sobre "jogos viciados ou comprados"

César Boaventura, empresário de futebol e representante de Lisandro López e Gabigol, escreveu esta terça-feira um longo texto no Facebook no qual lança uma acusação a um alto responsável do FC Porto, que não identificou.

"Fui abordado por um administrador da SAD do FC Porto para mentir relativamente a jogos viciados ou comprados, ao qual lhe disse que não aceito pagamentos para mentir", assumiu, deixando desde logo um apelo: "Estou disponível para ser chamado pela Polícia Judiciária, pois até hoje não obtive essa sorte, mas espero por ela para poder falar das propostas indecentes que me foram feitas por clubes que me difamam por eu não jogar na mentira deles."

"O dinheiro manda mais que o futebol", concluiu Boaventura, que pouco tempo depois de ter publicado o texto original, substituiu "administrador da SAD do FC Porto" por "administrador da SAD de um clube".