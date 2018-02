Pub

Encarnados estiveram a vencer por 2-0, mas deixaram que os leões recuperassem

Benfica e Sporting empataram, 2-2, este sábado, em encontro da 18.ª jornada da primeira liga de futsal, num jogo em que as águias tiveram dois golos de vantagem, com os leões a fixarem o empate já no segundo tempo.

A jogar em casa, os comandados de Joel Rocha chegaram à vantagem à passagem dos 13 minutos, com um golo de Fábio Cecílio, sendo que dois minutos depois Fernandinho haveria de dilatar a vantagem sobre o Sporting.

Os leões, ainda assim, conseguiram reagir e aos 19' o brasileiro Dieguinho conseguiu reduzir para os atuais líderes do campeonato. A perder por 2-1, o Sporting dominou praticamente todo o jogo na etapa complementar, mas só a três minutos do final é que Pany Varela faria o empate.

O Benfica ainda teve oportunidade de vencer com uma grande penalidade a dois minutos do fim, mas o espanhol Raúl Campos falhou o remate, por duas vezes, após o árbitro ter mandado repetir a primeira conversão.

Com este resultado, o Sporting mantém a liderança, com mais seis pontos (52) que o Benfica.