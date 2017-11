Pub

Ronaldo voltou a ficar em branco num jogo da Liga. Em Inglaterra, Mourinho goleou o Newcastle de Benítez

Atlético e Real Madrid empataram no sábado sem golos no dérbi madrileno, o primeiro no estádio Wanda Metropolitano, nova casa dos colchoneros, que deixou os dois rivais a... dez pontos do líder Barcelona quando estão apenas decorridas 12 jornadas. Os números valem o que valem, mas as estatísticas da Liga espanhola dizem que nunca um campeão voltou a conquistar o título com tão grande diferença de pontos para o líder.

As duas equipas entraram em campo já conhecedoras do resultado Barcelona - venceu por 3-0 no campo do Leganés, com golos de Suárez (dois) e Paulinho, e com Nélson Semedo a titular -, mas foram incapazes de dar um safanão na crise: o Atlético somou o terceiro empate consecutivo em casa e, no Real, Cristiano Ronaldo continua sem conseguir acertar nas redes dos adversários (dispôs de uma boa oportunidade nos últimos minutos) - tem apenas um golo em oito jogos disputados na Liga espanhola. Também a referência atacante dos colchoneros, o francês Griezmann, continua a sua seca de golos e saiu debaixo de assobios quando foi substituído.

O Real Madrid pode queixar-se de uma penálti que ficou por assinalar, quando aos 36 minutos Lucas atingiu Sergio Ramos na cara com o pé quando o defesa ia cabecear uma bola (ficou com o nariz partido na sequência do lance). E Ronaldo ainda reclamou uma outra grande penalidade, por alegada mão na bola de Godín. Certo é que uma e outra equipa não fizeram muito por merecer e acabaram castigadas com um nulo que deixa os dois conjuntos mais longe do título, apesar de Zinedine Zidane não atirar a toalha ao chão: "Tenho a certeza de que o Barcelona vai perder pontos. Quando vemos dez pontos de diferença parecem muitos, mas isto vai mudar. Estou seguro de que vamos conseguir encurtar a distância", apontou o técnico francês, garantindo que a sua equipa "merecia mais" num jogo onde disse que faltou "o golo".

Caso o Valência vença hoje o Espanyol, em Barcelona, isola-se no segundo lugar e fica com seis pontos de vantagem sobre os dois emblemas de Madrid.

Mourinho goleia com Ibra de volta

Na Liga inglesa foi dia de reencontro entre José Mourinho e Rafa Benítez, dois treinadores que protagonizaram algumas guerras no passado e que sábado voltaram a defrontar-se em Old Trafford. O Manchester United esteve em desvantagem, com o Newcastle a inaugurar o marcador aos 14", por Dwight Gayle. Mas ainda na primeira, os red devils deram a volta ao resultado com golos de Martial (37") e Smalling (45"), e na segunda parte consumaram a goleada por 4-1 através de Pogba (54") e Lukaku (70"). Isto num jogo marcado pelo regresso de Ibrahimovic, sete meses depois - entrou aos 77" para o lugar de Martial.

Imparável continua o City de Pep Guardiola, líder do campeonato inglês com mais oito pontos do que o Manchester United e nove do que o Chelsea, o terceiro classificado, que sábado goleou fora o West Bromwich. Na visita ao campeão Leicester, os citizens venceram por 2-0, com um golo a fechar a primeira parte (Gabriel Jesus) e outro logo a abrir a segunda (De Bruyne). Destaque ainda para o triunfo do Arsenal no dérbi londrino com o Tottenham, graças aos golos de Mustafi e Alexis Sánchez.

Ainda em Inglaterra, mas na II Liga, o Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, recuperou a liderança do Championship, ao vencer por 2-0 no campo do Reading, com Ivan Cavaleiro a marcar o primeiro golo da equipa.

Em Itália a jornada 13 teve sábado início com dois grandes jogos. O Nápoles (Mário Rui foi titular) recebeu e venceu o AC Milan (André Silva entrou ao intervalo mas ficou em branco) por 2-1, golos de Insigne e Zielinski, e já sabe que hoje, independentemente do resultado da Juventus, vai manter-se líder da Serie A. Na outra partida, o dérbi romano terminou com o triunfo da Roma sobre a Lázio por 2-1.