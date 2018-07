Eliud Kipchoge continua (quase) imbatível. Só lhe falta o recorde

Começou a correr quase por acaso, mas tanta vitória não pode ser mera casualidade. Eliud Kipchoge, o homem que mais perto ficou de fazer os 42,195 quilómetros em menos de duas horas, continua (quase) imbatível na mítica distância: ontem, o atleta queniano venceu a Maratona de Londres, pela terceira vez, batendo o etíope Tola Shura Kitata e o britânico Mo Farah.

Com uma marca de 2.04.17 horas, Eliud Kipchoge repetiu os triunfos das edições de 2015 e de 2016. E prolongou o percurso dourado que tem feito desde que se dedicou à longa distância, em 2013. O queniano, de 33 anos, soma nove vitórias (e um segundo lugar) nas dez maratonas realizadas, incluindo a dos Jogos Olímpicos Rio 2016: só lhe falta o recorde mundial da distância ou uma marca abaixo de 2:00.00, o Santo Graal que há muito persegue.

Se o registo de ontem não surpreendeu nem impressionou (as temperaturas altas que se fizeram sentir na capital inglesa não lhe permitiram manter o ritmo de recorde mundial dos primeiros quilómetros), o mesmo não se pode dizer da carreira de Eliud Kipchoge até aqui. Nascido e criado em Kapsisiywa, a 50 quilómetros de Eldoret (casa dos talentos do atletismo queniano), o maratonista começou a correr sem ter grandes objetivos nem conseguir destacar-se nas competições escolares. No entanto, já depois de deixar a escola, aos 15 anos, e começar a participar em corridas amadoras a nível local, tudo mudou.

Descoberto, em 2001, pelo agente Jos Hermens, Kipchoge saltou rapidamente para a ribalta. Primeiro, nos 5000 m: sagrou-se campeão mundial em 2003 (aos 18 anos) e foi medalha de bronze e de prata nos Jogos Olímpicos de 2004 e de 2008, respetivamente. Depois, na maratona: dedicou-se à longa distância depois de falhar a qualificação para Londres 2012, nos 5000 e 10 000 m.

Na estreia, o queniano venceu a Maratona de Hamburgo de 2013, com um novo recorde do percurso (2:05:30). À segunda tentativa, em Berlim (2013), fez o quinto melhor registo de sempre nos 42,195 quilómetros (2:04:05) -, mas foi segundo, atrás do compatriota Wilson Kipsang, que nesse dia bateu o recorde mundial (superado, um ano depois, por Dennis Kimetto). E, desde então, somou vitórias em Roterdão (2014), Chicago (2014), Berlim (2015 e 2017), Londres (2015, 2016 e 2018) e Rio de Janeiro 2016 (que lhe valeu o há muito desejado ouro olímpico).

Londres é, ainda assim, o palco preferido do atleta queniano: foi lá que, em 2016, fez o máximo pessoal, recorde da corrida e terceira melhor marca de todos os tempos (2:03.05). "Desfrutei bastante desta corrida. Ainda gosto de vencer e fico feliz por tê-lo conseguido aqui, pela terceira vez", sublinhou ontem.

Eliud Kipchoge só não esteve a defender o título na capital inglesa, no ano passado, porque então a sua prioridade era o Breaking2, um dos projetos financiados por marcas desportivas que perseguem o objetivo de correr uma maratona em menos de duas horas. A fasquia, tentada no autódromo de Monza (Itália), em condições ideais não reconhecidas pela IAAF (lebres frescas, que não faziam toda a corrida, e aguadeiros que assistiam os atletas em ciclomotores), e na companhia do etíope Lelisa Desisa e do eritreu Zersenay Tadese, ficou a 26 segundos de distância. Mas o queniano (que superou claramente Desisa e Tadese) provou que, se alguém desta geração pode fazê-lo, é ele. Esse - e o recorde mundial em condições normais de corrida - será provavelmente o principal objetivo da sua carreira (quase) imbatível.

Flop Keitany, surpresa Cheruiyot

Também foi com objetivos de recorde do mundo (para tentar bater as 2:15:25 horas fixadas em 2003 por Paula Radcliffe, com apoio de lebres masculinas) que Mary Keitany se apresentou ontem na Maratona de Londres. Contudo, a queniana (já detentora da melhor marca mundial em corridas integralmente femininas - 2:17.01) foi-se abaixo nos quilómetros finais, acabando no 5.º lugar.

A vencedora-surpresa da prova feminina acabou por ser a queniana Vivian Cheruiyot, que saiu disparada para a liderança, depois de lançar o ataque que acabou com as aspirações de Keitany. Cheruiyot, de 34 anos e atual campeã olímpica de 5000 metros , apenas tinha vencido a sua primeira maratona em outubro, em Frankfurt (Alemanha).