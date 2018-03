Pub

As eleições para os órgãos sociais do Vitória de Guimarães, a 24 de março, contam com 13.609 sócios registados no caderno elaborado até segunda-feira, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga portuguesa no seu sítio oficial.

Na lista elaborada pela equipa que conduz o processo eleitoral, liderada por Pedro Xavier, 10.129 sócios estão "em condições de exercer o seu direito de voto", por já terem pagado a quota relativa ao mês de fevereiro, enquanto os restantes 3.480, para poderem ir às urnas, têm de pagar a mensalidade até ao dia do ato eleitoral.

O caderno referente às eleições que vão opor Júlio Vieira de Castro, candidato da lista A, e Júlio Mendes, presidente do clube nos últimos seis anos e candidato da lista B, encontra-se disponível para "exame e reclamação dos interessados" no Estádio D. Afonso Henriques.

O número de 13.609 sócios refere-se aos sócios efetivos do clube, aqueles que, segundo os estatutos do clube, são pessoas singulares, com mais de 18 anos, que "podem votar e ser votados para os corpos gerentes um ano após a sua admissão".