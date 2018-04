Pub

O Eintracht de Frankfurt caiu este domingo para sexto lugar na liga alemã, ao ser derrotado no terreno do Werder Bremen, por 2-1, em jogo da 28.ª jornada.

A seis jornadas do final do campeonato, o Eintracht manteve os 45 pontos e cedeu a vaga na Liga dos Campeões ao Leipzig, que subiu a quarto, com 46, ficando em igualdade com o Leverkusen, cuja melhor diferença de golos o mantém para já no quinto posto, depois de um empate a zero com o Augsburgo no sábado.

Em Bremen, o austríaco Zlatko Junuzovic inaugurou o marcador para os locais, aos 28 minutos, com o sérvio Luka Jovic a empatar, aos 53 minutos.

O Werder Bremen acabaria por levar os três pontos graças a um autogolo do defesa argentino David Abraham, aos 79 minutos, com a colaboração do guarda-redes Hradecky, e somou a terceira vitória seguida - sétima nos últimos 10 jogos -, para consolidar o 12.º lugar, distante da zona de despromoção.

O Borussia Mönchengladbach (9.º) empatou sem golos no terreno do Mainz, que se mantém no 16.º posto, seis pontos acima da zona de despromoção, mas na posição que implica a disputa de um play-off de manutenção com o terceiro classificado da segunda divisão.

No sábado, o Bayern Munique, líder destacado da Bundesliga, com 17 pontos de vantagem sobre o Schalke 04, segundo, goleou o Borussia Dortmund, por 6-0, e ficou a uma vitória de celebrar o sexto título consecutivo.