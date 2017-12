Pub

Guarda-redes ex-Benfica parou uma grande penalidade do sérvio Luka Milivojevic, mantendo o empate no jogo com o Crystal Palace (0-0) da 21.ª joranda da liga inglesa. Citizens de Guardiola continuam assim invictos na Premier League

O Manchester City quebrou uma série de 18 vitórias consecutivas na liga inglesa de futebol, ao empatar em casa do Crystal Palace (0-0), em partida da 21.ª jornada. Ederson foi o herói do jogo ao defender um penálti já depois dos 90 minutos e segurar o empate.

O ex-guarda-redes do Benfica parou uma grande penalidade do sérvio Luka Milivojevic, mantendo assim os citizens de Guardiola invictos na Premier League. Com Bernardo Silva foi titular, o City teve dificuldades frente a um dos últimos e interrompeu uma série de 18 vitórias consecutivas no campeonato - um recorde da competição.

Apesar do empate, o City mantém-se com uma vantagem confortável no topo da classificação, com 59 pontos, mais 14 do que o campeão Chelsea e 15 do que o Manchester United, de José Mourinho, que empatou no sábado e desceu um lugar na tabela.

Além do empate, Guardiola pode ter perdido dois jogadores por algum tempo. Gabriel Jesus e Kevin de Bruyne sairam lesionado do encontro e podem ter de parar algum tempo. Certa é a ausência de ambos no jogo com o Watford de Marco Silva, no dia 2 de janeiro.