Pub

Defesa direito nigeriano tem acordo para as próximas cinco épocas. Falta os encarnados negociarem com o Den Haag.

Tyronne Ebuehi, defesa direito internacional nigeriano de 22 anos, já tem acordo total com o Benfica para um contrato válido por cinco temporadas. Para a transferência ser já finalizada, contudo, falta a SAD dos encarnados chegar a acordo com o Den Haag, da Holanda, clube a que o jogador está vinculado até ao final da temporada.

Caso exista entendimento entre as águias e o emblema holandês, Ebuehi pode começar em breve a trabalhar sob as ordens de Rui Vitória e ser mais uma alternativa para o lado direito da defesa, cujo titular é André Almeida, mas numa posição onde o brasileiro Douglas (cedido pelo Barcelona) não tem correspondido às expectativas.

Se os dois clubes não chegarem a acordo, o internacional nigeriano só irá integrar o plantel benfiquista no final da temporada, quando terminar contrato com o Den Haag. Tyronne Ebuehi espera integrar o lote de convocados do selecionador nigeriano que vai marcar presença no Mundial da Rússia.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O brasileiro Bruno Peres, da AS Roma, é outro alvo do Benfica para reforçar o lado direito da defesa, mas neste caso a negociação está bastante complicada, dadas as exigências do clube italiano e do brasileiro de 27 anos. O emblema transalpino continua a exigir que os encarnados fiquem com uma cláusula de compra obrigatória sobre o brasileiro no final da temporada e o lateral, que tanto joga à direita como à esquerda, não abdica de parte dos cerca de 200 mil euros que recebe por mês, valores incomportáveis para os cofres dos encarnados. Com este negócio por completar, as águias olham já para outras opções, caso do argentino Leonardo Godoy, de 22 anos, do Atlético Talleres.

Confirmado oficialmente está o empréstimo de Lisandro López ao Inter de Milão até ao final da época. O defesa central jogou apenas 595 minutos nesta temporada pelo Benfica, e, dado ser quarta opção de Rui Vitória, assinou pelos milaneses, que ficaram com opção de compra. "Jogar num clube como o Inter, um dos maiores da Europa, é um sonho", disse.