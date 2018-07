José Dias Ferreira, que já disse que não se excluía do processo eleitoral em curso, pondera seriamente ir a eleições e vai tomar uma decisão definitiva esta semana. Contudo, esta pode ser apenas meia novidade, a outra metade tem a ver com Paulo Futre, que em 2011 era o diretor desportivo de Dias Ferreira tendo-se notabilizado por uma conferência de imprensa na qual explicou que a prosperidade financeira do Sporting teria muito a ver com os "charters de chineses" que viriam a Portugal para ver jogar o Sporting (ver vídeo em baixo).



Confrontado pelo DN, Paulo Futre diz que não há nada nesse sentido, mas o nosso jornal sabe que existem reais possibilidades de a dupla ser reeditada, sendo que, nesta altura, o antigo internacional português, devido às suas ligações com o mercado, está a ajudar Sousa Cintra no processo relacionado com os jogadores que rescindiram contrato alegando justa causa.

Dias Ferreira, que ao DN insistiu na ideia de que não se exclui do processo eleitoral, iniciou a sua carreira de dirigente no Sporting em 1980, com João Rocha a presidente. Mais recentemente foi presidente da Mesa da Assembleia Geral no mandato de José Eduardo Bettencourt. Em seguida candidatou-se a presidente do Conselho Diretivo mas ficou em terceiro lugar, atrás de Godinho Lopes e Bruno de Carvalho, com 16,54%.