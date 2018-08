É raro, mas aconteceu: José Mourinho acaba a temporada sem troféus

Começar e acabar a temporada, ao serviço do mesmo clube, sem conquistar qualquer troféu é algo raro na carreira de José Mourinho. Mas, depois de 2012/13 (Real Madrid) e 2013/14 (Chelsea), aconteceu novamente ao treinador português: ontem, o seu Manchester United perdeu a final da Taça de Inglaterra para o Chelsea (1-0).

Mourinho ganha com muita frequência. Ao fim de 18 anos de carreira como técnico principal, começou e terminou 13 épocas em clubes de topo - FC Porto (2003-05), Chelsea (2004-07 e 2013-15), Inter de Milão (2008-10), Real Madrid (2010-13) e Manchester United (2016-18), já que nos outros casos entrou ou saiu a meio -; celebrou 25 títulos (incluindo Liga dos Campeões, Taça UEFA/Liga Europa e campeonatos nacionais em Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha...); e só por duas vezes tinha acabado a zeros. A terceira completou-se ontem.

Um lance decidiu a final da Taça de Inglaterra, realizada no Estádio de Wembley, em Londres: ao minuto 21, Phil Jones ceifou Eden Hazard, na grande área do Manchester United. Na conversão do penálti, o belga, vítima da falta, não perdoou: fez o 1-0, que definiu o resultado, apesar da forte pressão dos red devils até final (16-4 em remates, 61%-39% em posse de bola). E Antonio Conte venceu mais um frente-a-frente com José Mourinho - com cumprimentos cordiais e sem a animosidade dos bate-boca que travaram em tempos passados.

Feitas as contas, o Chelsea conquistou a sua oitava Taça de Inglaterra - primeira desde 2012. E, de certa maneira, salvou a face, depois de ter terminado a Premier League no 5.º lugar (fora das posições de acesso à Liga dos Campeões de 2018/19) e não ter ido longe nas competições europeias - embora isso não deva impedir a saída de Antonio Conte do clube londrino. Já o Manchester United - 2.º no campeonato, afastado precocemente da Taça da Liga e das provas da UEFA, e finalista vencido da Supertaça Europeia - ficou a zeros, como só lhe tinha acontecido três vezes nos últimos 29 anos (2001/02, 2004/05 e 2014/15). No fundo, algo tão raro como José Mourinho acabar uma temporada sem troféus.

Eintracht Frankfurt surpreende

Igualmente incomum é o Bayern Munique acabar a época a perder, mas, ontem, também aconteceu - com contornos surpreendentes e diante do futuro técnico do clube. O emblema bávaro foi derrotado, na final da Taça da Alemanha, pelo Eintracht Frankfurt, comandado por Nico Kovac (1-3).

O caso deu que falar: os responsáveis do Eintracht não gostaram que o Bayern anunciasse a contratação do técnico croata antes do final da época e sem qualquer contacto prévio entre as instituições. No entanto, no jogo decisivo, Kovac não mostrou qualquer conflito de interesses: ergueu um esquema super-eficaz, para derrubar o hexacampeão alemão (que tentava a quarta dobradinha nesse período, desde 2012/13).

Cedendo a iniciativa de jogo ao Bayern (73% de posse de bola), o Eintracht foi letal nas poucas vezes em que chegou à baliza de Ulreich. Ante Rebic fez o 0-1 (11"). E o mesmo Rebic (82") e Gacinovic (90") encerraram a discussão, após Lewandowski ter empatado a partida (53"). O clube de Frankfurt conquistou a quinta Taça da Alemanha da sua história - a primeira desde 1988.