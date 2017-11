Pub

Duelo tem liderança em jogo, com Sporting à espreita. No lançamento, treinadores falaram apenas de futebol, sem polémicas



O clássico desta noite (20.30) no Dragão chega inevitavelmente lançado por esse inesperado tropeço do FC Porto na Vila das Aves, no sábado passado, que o Benfica capitalizou no dia seguinte com a maior goleada da época, frente ao V. Setúbal. De repente, os dois rivais que pareciam tão distanciados (em pontos e não só) estão ao alcance de um clássico, num dia em que a liderança da I Liga vai a jogo entre os três grandes - dependendo também do dérbi lisboeta Sporting-Belenenses, horas antes.

Ou seja, o Benfica pode até sair do Dragão na liderança do campeonato, com uma improvável conjugação de resultados (ganhar por três, sem que o Sporting vença). O que dá a este clássico uma amplitude que não se vislumbrava até à jornada passada. Até ali, o que se tinha visto era um FC Porto dominador, a bater recordes de início de época e que apenas não tinha conseguido sair vitorioso de Alvalade (0-0). As águias, pelo contrário, acumulavam dúvidas e sinais de fragilidade. E no entanto... três pontos separam hoje o líder do (tetra)campeão em título. Os mesmos três pontos que vão a jogo.

Sérgio Conceição, que se estreia em duelos com o Benfica como técnico portista, garante que o FC Porto está preparado para enfrentar qualquer versão do rival (4x4x2 ou 4x3x3), arriscando saber “com 99% de certeza” como o Benfica se vai apresentar. Já Rui Vitória rejeita que o empate dos dragões nas Aves alargue as opções de abordagem ao clássico: “Quer o FC Porto tivesse ganho ou não, a forma de abordar o jogo ia ser a mesma.”

De resto, o técnico benfiquista não quis desfazer a incerteza em relação ao titular da baliza encarnada no Dragão, Varela ou Svilar, enquanto Sérgio Conceição também fechou o jogo sobre um onze que não terá Corona (expulso nas Aves). Voltará Sérgio Oliveira ao meio-campo de um 4x3x3 ou arrisca a dupla Soares-Aboubakar no ataque?

Dúvidas para desfazer num clássico que arrancou com princípios saudáveis. Apesar da guerra aberta entre os clubes fora de campo, os treinadores falaram só de futebol.