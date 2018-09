Dúvidas de Ancelotti deixam Rui Patrício na rota do Wolves

É cedo para dizer que Rui Patrício não vai ser, como tem sido noticiado, reforço do Nápoles, mas será mais prudente afirmar que o guarda-redes português está muito mais próximo do Wolverhampton, clube inglês treinado por Nuno Espírito Santo - um antigo guarda--redes, curiosamente -, que subiu este ano à Premier League.

Ao que o DN apurou, deu-se uma total volte-face nas negociações depois de ter estado quase tudo pronto para Patrício assinar pelos napolitanos, com o Sporting a encaixar 18 milhões, mais dois milhões ao fim de 20 jogos do futebolista com a camisola que um dia foi de Maradona.

Como o DN avançou a 10 de maio último, Nápoles e Wolverhampton eram os clubes verdadeiramente interessados em Rui Patrício. E os ingleses até estavam na disposição de pagar 30 milhões de libras - 34 milhões de euros - pelo internacional português, mas, entretanto, muita coisa mudou; deram-se os lamentáveis acontecimentos de Alcochete e colocou-se em cima da mesa a possibilidade de alguns futebolistas leoninos rescindirem com justa causa. Por isso, o valor será mais baixo, nunca superior a 25 milhões de euros, uma verba, mesmo assim, acima daquilo que o Nápoles estava disposto a oferecer ao Sporting.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Relembre-se que a 5 de maio tudo corria sobre rodas e o presidente do clube italiano dizia isto à Gazzeta dello Sport. "Quanto a guarda-redes, estamos a olhar quer para Rui Patrício quer para Bernd Leno. Estamos a negociar com o Sporting por Rui Patrício. Gosto muito dele", frisou Aurelio de Laurentiis.

O que mudou entretanto? Carlo Ancelotti foi contratado e deu a conhecer que prefere outros nomes, como por exemplo o francês Alphonse Aréola, que lançou no Paris Saint-Germain, e o alemão Bernd Leno, do B. Leverkusen, que foi adversário do treinador durante a sua estada no Bayern Munique.

Ainda assim, a contratação do técnico parecia não inviabilizar a contratação de Rui Patrício. "As coisas já estavam em andamento e é uma pasta que estava entregue à administração e ao presidente quando cheguei. Mas o caminho tem sido esse, de o Nápoles ser o clube que quer o Rui Patrício e há negociações nesse sentido", disse no último domingo, Augusto Inácio, diretor-geral do Sporting, no programa Trio d"Ataque da RTP3, do qual se despediu como comentador.

O mercado costuma ser uma caixinha de surpresas e convém não dar como certa a ida de Patrício para o Wolverhampton nem descartar, por completo, a hipótese Nápoles para o jogador de 30 anos. No entanto, à hora de fecho desta edição, Patrício estava muito bem encaminhado para ser reforço do Wolverhampton e reforçar a brigada portuguesa composta por Roderick, Ruben Vinagre, Rúben Neves, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Jota.

Jorge Mendes, apesar de não ser o empresário de Rui Patrício, é o agente que poderá ajudar a deslindar o labirinto em que se tornou a saída do guarda-redes de Alvalade. E tem muito boas relações com o Wolverhampton.