Em causa a segunda parte do jogo da 18ª jornada. Canarinhos garantem que se trata de uma "calúnia"

O FC Porto emitiu esta quinta-feira um comunicado a negar que "a segunda parte do nosso jogo contra o Estoril tenha sido objeto de qualquer negócio", na sequência da notícia do jornal A Bola sobre uma alegada denúncia anónima recebida pela Procuradoria Geral da República sobre corrupção nesse jogo relativo à 18ª jornada, cujos segundos 45 minutos se realizaram a 21 de fevereiro, 37 dias depois do incidente com a bancada do Estádio António Coimbra da Mota.

O próprio Estoril, através do seu presidente Alexandre Faria, repudiou em declarações à Rádio Renascença: "Temos de contribuir para que o desporto não utilize estas ferramentas mentirosas e, se existe essa denúncia, espero que quem a fez se tenha identificado para sabermos quem está a mentir e a lançar estas calúnias, e a mando de quem o está a fazer. E para que seja também apresentada uma queixa por denúncia caluniosa. É perfeitamente vergonhoso o que está a acontecer."

Eis o comunicado do FC Porto na íntegra:

"O FC Porto nega e repudia a pseudonotícia do jornal A Bola sobre uma alegada compra do jogo Estoril-FC Porto: os factos, como sempre no caso de matérias relacionadas com o FC Porto, serão comprovados documentalmente.

É, por isso, totalmente falso que a segunda parte do nosso jogo contra o Estoril tenha sido objeto de qualquer negócio.

O FC Porto solidariza-se com a tomada de posição do Estoril, que também já repudiou esta trama noticiosa, que pretendeu atingir o bom nome dos dirigentes de ambos os clubes e, acima de tudo, desestabilizar os jogadores de ambas as equipas, que têm pela frente desafios importantes para os seus objetivos.

A publicação desta pseudonotícia levanta questões de ética essenciais. A primeira é que foi publicada sem que o FC Porto fosse contactado. A segunda é que não se percebe de que modo uma denúncia anónima faz o seu percurso entre a Procuradoria-Geral da República e o jornal A Bola.

O único objetivo para o trânsito desta pseudonotícia só pode ser uma tentativa frustrada de desestabilizar a nossa equipa fora de campo, na véspera de um importante jogo.

A resposta será dada em campo, com o apoio massivo do Mar Azul, que tem acompanhado a equipa desde o início da época."