O FC Porto recuperou ontem a liderança da I Liga (deixou o Benfica a dois pontos e passou a ter o melhor ataque), ao golear o V. Setúbal no Dragão por 5-1. Um arranque a todo o gás não deu hipóteses a uma equipa sadina que ameaçava ser ousada, mas que se viu em desvantagem logo ao minuto quatro.

José Couceiro avisara que ia ao Dragão "tentar tudo". E, diga-se, ninguém pode condenar o V. Setúbal por ter jogado de forma aberta na Invicta. Mas para isso é preciso muita consistência no setor mais recuado, algo que os sadinos nunca tiveram durante os 90 minutos.

Perante um FC Porto confiante e ofensivamente muito veloz, o V. Setúbal nunca soube montar a teia para travar as arrancadas de jogadores como Marega (novamente no onze), Ricardo Pereira e Alex Telles, os grandes responsáveis pela entrada avassaladora dos dragões nos primeiros 20 minutos, altura em que o líder do campeonato resolveu a partida, com golos de Marega, Marcano e Brahimi.

O processo defensivo dos sadinos era uma autêntica tragédia, onde nada corria bem e deixava José Couceiro sem palavras no banco. Se do meio-campo para a frente as ideias eram organizadas, como se comprovou no golo de João Amaral aos 24", atrás era o inverso, com o guarda-redes Cristiano numa noite para esquecer.

Esse golo sadino até poderia ter dado novo ânimo à equipa, mas a defesa voltou a mostrar total desacerto aos 35", quando Ricardo se isolou na área, assistiu Corona e o mexicano fixou o resultado em 4-1 ao intervalo.

Mesmo com três golos de vantagem, os dragões não tiraram o pé do acelerador no segundo tempo, e aos 48" e 51" Soares e Brahimi desperdiçaram claras oportunidades para aumentar a vantagem. Perspetivavam-se mais golos, mas a verdade é que os sadinos aprenderam a lição do primeiro tempo. Mais organizados e com os setores mais próximos, não deram tantos espaços ao adversário. É verdade que o FC Porto continuava a encostar os sadinos às cordas, mas o processo defensivo dos sadinos estava bem melhor. Fechavam melhor as linhas de passe e ganhavam mais lances pelo ar. Só aos 72" Alex Telles conseguiu fazer os adeptos saltarem das bancadas, com um livre direto com régua e esquadro.

Com o 5-1, Sérgio Conceição começou a rodar a equipa, a fazer descansar peças fundamentais, e preferiu pautar mais o ritmo, até porque a vitória estava garantida e outro objetivo também alcançado. Com os cinco golos apontados, o dragão passou também a ter o melhor ataque da I Liga (78 golos contra 77 do Benfica) - é também a melhor defesa da prova.

