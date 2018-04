Pub

Dois golos estranhos no primeiro quarto de hora permitiram ao FC Porto resolver o jogo e ao resto faltou capacidade de afirmação coletiva. Equipa de Conceição já teve melhores dias

O FC Porto vai à Luz a um ponto do Benfica no segundo lugar, depois de ter batido ontem o Desportivo das Aves no Dragão por 2-0. Depois da derrota em Belém, a equipa conseguiu os três pontos, que era o essencial, mas não deu uma imagem de estar restabelecida dos últimos tropeções.

O importante para o FC Porto era ganhar, claro, e isso foi conseguido com dois golos madrugadores e estranhos. A turma de Sérgio Conceição já teve melhores dias, mas o jogo na Luz é de uma classe à parte, se isso pode servir para justificar a exibição pouco afirmativa de ontem. O clássico da Luz no próximo domingo chega para as duas equipas num momento de forma melhor para os (tetra) campeões, que vão em nove vitórias seguidas, mesmo que não estejam num momento de forma excecional como se viu ainda no sábado no Bonfim. O clássico é de outra importância, é outro jogo, com outras emoções.

Um penálti completamente desnecessário de Tissone sobre Ricardo Pereira - a criar dificuldades pela sua velocidade, é certo - depois de um lance esquisito, já que parecia que a bola ia para canto, não saiu, Ricardo Pereira deu para o meio de cabeça, mal, mas foi lá e Tissone pontapeou-o quando ele esbarrava com Felipe. Penálti sim, o novo marcador foi Alex Telles que foi competente - este foi o primeiro castigo máximo concretizado pelos portistas nesta Liga, à 29.ª jornada!

E logo a seguir o 2-0 foi ainda mais estranho: lançamento lateral que Ricardo Pereira colocou na área, mas a defesa superiorizou-se facilmente e Falcao alivia, só que Otávio entra em carrinho, a bola bate nele e entra na baliza (o brasileiro do FC Porto estava ainda fora da área...).

Mesmo com esses dois golos tão cedo, a exibição dos dragões nunca atingiu grandes patamares qualitativos. Algumas boas iniciativas, várias oportunidades, mas sempre a deixar uma ideia de instabilidade de jogo e da psicologia da equipa em geral. Alguns jogadores mais do que outros, mas o povo do Dragão - e eram (quase) 40 mil - a pôr em xeque Brahimi, por exemplo, mas também Aboubakar, que está há dois meses sem marcar e até acabou por ser substituído por Hernâni à hora de jogo. Nem jogou mal o camaronês, mas falta-lhe a chispa. Brahimi atirou uma bola à barra com estrondo ainda na primeira parte, na melhor jogada coletiva pela direita e em que Aboubakar cruzou atrasado para o argelino chutar à entrada da área sem sorte, ou com pontaria a mais para o ferro. A equipa foi jogando com cuidado, por causa dos amarelos e para não cometer erros, mas nunca conseguindo períodos de grande futebol. Foram mais jogadas esparsas, algumas boas e até bonitas, mas a que faltou sempre algum contexto mais de força coletiva, de querer mesmo procurar mais golos, de mostrar que a jogar em casa era capaz de resgatar as exibições menos boas dos últimos tempos. Fez, sim, brilhar Adriano Facchini, com defesas magníficas numa cabeçada de Soares e ainda de Aboubakar, ou num livre frontal de Alex Telles. Este foi um dos melhores da equipa, com Ricardo Pereira e Otávio, enquanto Sérgio Oliveira acabou o jogo com queixas (e também já esteve em momento mais agradável de forma).

Do lado do Desportivo das Aves, José Mota fazia entrar homens mais avançados (Fariña, Elhouni, Derley), mas a equipa fez o primeiro remate já nos descontos, pelo líbio Elhouni, e a bola até foi ao poste, porque o espanhol Casillas não chegou. Mas perante a retração dos portistas o Desportivo das Aves podia ter arriscado mais, até porque precisa de pontos, mas acabou por fazer precisamente o mesmo resultado que fez na Luz.