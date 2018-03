Pub

Nem a melhor versão leonina nos clássicos desta época valeu ao Sporting, que vê título mais longe. FC Porto iguala recorde de jogos sem perder

No mais emotivo clássico da temporada até aqui, o FC Porto deu um enorme passo rumo ao título, voltando a vencer o Sporting, desta feita por 2-1, o que deixa os leões praticamente arrumados dessa luta após um jogo que, curiosamente, até terá mostrado a melhor versão da equipa de Jorge Jesus nestes duelos com o dragão. Ainda assim incapaz de levar a melhor sobre este FC Porto de combate construído por Sérgio Conceição, uma máquina ainda por derrotar a nível interno esta época e que ontem igualou um recorde de 34 jogos sem perder em competições nacionais que vinha dos tempos de Bobby Robson e José Mourinho.

Com esta vitória, o FC Porto assegura pelo menos mais uma jornada com um mínimo de cinco pontos de vantagem sobre o segundo classificado, caso o Benfica vença hoje o Marítimo. Quanto ao Sporting, em ano de forte aposta, o desaire no Dragão assinala um adeus precoce ao título: oito pontos para recuperar, a nove jornadas do fim, não parece de todo um cenário verosímil.

O quarto clássico da época entre FC Porto e Sporting foi o mais aberto, depois de três batalhas táticas muito cerradas nos anteriores, com apenas um golo em 270 minutos. Autoria de Soares, avançado que era uma das várias ausências notáveis para o jogo de ontem.

Os desfalques num jogo de enorme importância para as contas do título abriram caminho a duas jovens estreias em clássicos do lado do FC Porto, com Gonçalo Paciência na frente de ataque e Diogo Dalot na lateral esquerda (a mais jovem estreia portista num clássico desde o bibota Fernando Gomes nos anos 70). No Sporting, Jesus optou por entregar a Bryan Ruiz o papel criativo à frente de William e Battaglia, com Bruno Fernandes e Acuña mais descaídos nas alas e Doumbia na frente.

Voltou a entrar mais forte o FC Porto, ancorado na sua receita habitual de pressão forte sobre o adversário e ataques rápido e diretos, à boleia da locomotiva Marega, sempre difícil de travar. O maliano, apesar dos 20 golos na Liga, continua a não ser propriamente o mais letal dos avançados e isso poupou o Sporting a maiores punições na parte inicial (aos 12" e aos 26")

Entre um e outro lances do avançado portista já o Sporting tinha começado a mostrar que desta vez tinha intenções (e argumentos) de olhar para a baliza de Casillas tanto quanto o FC Porto para a de Patrício. Bruno Fernandes assumiu-se principal fonte e ameaça, com um par de remates e um passe a isolar Doumbia, mas foi, paradoxalmente, nessa altura, que o FC Porto acabou por chegar à vantagem, na ressaca de um canto. Maxi e Herrera combinaram bem na direita e o centro do mexicano encontrou a cabeça de Marcano.

Uma entrada de Leão

Quando o azar sportinguista parecia agravar-se, pela lesão de Doumbia ainda antes do intervalo, rugiu um jovem Leão. Rafael, entrado à pressa, marcou ao primeiro remate, fazendo a bola passar por entre as pernas de Casillas e estreando-se a marcar em clássicos aos 18 anos e 8 meses.

A montanha russa de emoções deste Sporting voltou a fazê-lo descer muito rápido, contudo. Nem cinco minutos se tinham jogado na segunda metade quando Gonçalo Paciência ganhou a linha de fundo e encontrou Brahimi na área, para um bom golo do argelino, confirmando que mesmo quando não faz o seu melhor jogo este FC Porto é um "animal" feroz.

Daí até ao fim, o Sporting e Jesus tudo tentaram para contrariar o destino. Saíram os laterais - acabaram aí Battaglia e Acuña -, entraram Ruben Ribeiro e Montero, mas quando apareceu a oportunidade de chegar ao empate, aos 88", desta vez Rafael Leão atirou por cima, em frente à baliza. Para trás, neste filme, tinha ficado um episódio burlesco entre Coentrão e a equipa de bombeiros (ver página 48) e mais uma lesão, de Marega, que rompeu após o enésimo esforço.