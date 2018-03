Pub

Estatísticas não sobem ao relvado, mas o FC Porto tem vantagem na maioria dos indicadores comparado com o Sporting. Equipa de Jesus tem mais cruzamentos eficazes e sofre mais faltas. No resto, domina a de Sérgio Conceição.

Não é por acaso que o FC Porto marca mais e sofre menos golos do que o Sporting no campeonato. O dragão cospe mais fogo (cria um maior número de ocasiões) e defende-se melhor do que o leão (neutraliza mais as iniciativas adversárias: é o que mostram os indicadores estatísticos das 24 jornadas já disputadas da I Liga, compilados pelo GoalPoint.

Em dia de clássico (20.30, Estádio do Dragão), as estatísticas não sobem ao relvado. Mas são uma ajuda para entender a forma como FC Porto e Sporting chegam ao duelo da 25.ª jornada do campeonato, com o emblema azul e branco na dianteira (cinco pontos de vantagem) na luta pelo título. A conclusão é que, até aqui, os portistas têm estado melhor nos principais indicadores do jogo, reunidos pela GoalPoint, empresa especializada em análise estatística.

Há dados óbvios: o FC Porto - 1.º classificado (64 pontos), melhor ataque (66) e defesa (12) da I Liga - tem, naturalmente, melhores médias de vitórias, golos marcados e sofridos do que o Sporting. Ainda assim, esses são apenas os reflexos mais visíveis de outros indicadores ofensivos e defensivos do emblema azul e branco.

Em média, os portistas fazem mais 3,6 remates e mais dois disparos enquadrados por jogo do que os sportinguistas. Tais números são resultado da grande capacidade da equipa de Sérgio Conceição para criar desequilíbrios e ocasiões de golo. São mais 3,1 dribles eficazes (em parte graças a Brahimi, líder destacado do indicador, com 122, contra 69 de Gelson); mais três passes para finalização e mais 1,3 oportunidades flagrantes criadas, por partida, do que a equipa de Jorge Jesus.

O Sporting faz mais 0,5 cruzamentos eficazes por jogo, assim como exibe uma maior percentagem média de posse de bola. No entanto, além destes indicadores, só está por cima nas faltas - sofre mais 2,1 e comete menos 1,8 do que o FC Porto por encontro - e nas defesas dos guarda-redes. E este último indicador é também fruto do facto do dragão se defender melhor.

Com mais 0,7 desarmes e seis interceções e menos um remate enquadrado permitido por jogo, o FC Porto vai mantendo a baliza a salvo (como fez, aliás, nos três clássicos contra o Sporting esta época). O que é que todos estes números valem? Vê-se logo, a partir das 20.30.