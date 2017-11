Pub

O incrível aconteceu na Alemanha, onde o Borussia se deixou empatar em casa depois de ter estado a golear aos 25 minutos

O Borussia Dortmund voltou a desiludir os seus adeptos somando este sábado o sexto jogo consecutivo sem vencer. E este sábado fez algo de incrível, pois aos 25 minutos vencia o Schalke por 4-0, com golos de Aubameyang, Strambouli (na própria baliza), Mario Götze e Raphaël Guerreiro.

No entanto, no segundo tempo deu-se o desastre para a equipa de Peter Bosz. Tudo começou quando aos 61 e 64 minutos, Burgstaller e Harit fizeram dois golos para o Schalke. Aubameyang acabou expulso aos 72 minutos, seguindo-se o descalabro com Caligiuri a fazer o 4-3 e o brasileiro Naldo a conseguir o empate já no período de tempo extra.

Noutro jogo desta 13ª jornada, o RB Leipzig recebeu e venceu o Werder Bremen por 2-0, com golos e Nabu Keita e Bernardo.

Os restantes resultados já conhecidos foram os seguintes:

Augsburgo-Wolfsburgo, 2-1

Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen, 0-1

Freiburgo-Mainz, 2-1