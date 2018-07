Donovan Mitchell, um rookie que supera recordes de Jordan

Quando algum basquetebolista é notícia por ter superado um recorde de Michael Jordan na NBA, é um forte sinal de que se trata de um talento extraordinário. É o que acontece com Donovan Mitchell, o base atirador dos Utah Jazz que está a causar sensação na sua primeira aparição nos play-offs, na época de estreia na liga: com 55 pontos nos dois jogos iniciais da primeira ronda contra os Oklahoma City Thunder, o rookie dos Jazz bateu a marca de Jordan, que em 1985 tinha conseguido marcar 53 pontos e era até aqui o base com melhor registo nas suas duas primeiras partidas da carreira em play-offs.

E não se pense que este é um recorde inócuo de Mitchell. Depois de já ter liderado a equipa com 27 pontos na primeira partida em Oklahoma, que os Jazz perderam, a atuação do base foi fundamental para a importante vitória na segunda partida no pavilhão do rival, na madrugada de ontem, por 102-95, marcando 28 pontos - dos quais 13 foram anotados no quarto e decisivo período, liderando a equipa de Utah para uma espetacular reviravolta no marcador, recuperando um défice de 10 pontos e igualando a série a 1-1, antes do regresso a Salt Lake City.

O impacto que Donovan Mitchell tem conseguido criar neste seu primeiro ano na liga é uma das histórias obrigatórias da temporada na NBA. Não fora o hype mediático gerado em redor de Ben Simmons, o excelente base dos renascidos Philadelphia 76ers que entrou na liga já destinado a ser estrela, e Mitchell teria de ser considerado um forte candidato ao prémio de rookie do ano.

Filho de um ex-jogador de basebol, Donovan cresceu a sonhar com a liga do mais americano de todos os desportos - como os fãs do basebol gostam de se referir à modalidade. Mas um azar no percurso, quando sofreu uma fratura num pulso, desviou-o para o basquetebol, onde o base rapidamente se começou a destacar e chamou a atenção do reputado treinador Rick Pitino, que o recrutou para a Universidade de Louisville. Nos Cardinals, Mitchell fez duas épocas antes de se candidatar à NBA, no verão passado. Escolhido na 13.ª posição do draft pelos Denver Nuggets, seguiu para os Utah Jazz, onde o seu destino se começou a forjar quando a anterior estrela da equipa, Gordon Hayward, decidiu sair para os Boston Celtics. Donovan Mitchell brilhou na liga de verão e ganhou a atenção da equipa técnica, que começou a ver no jovem rookie uma solução mais rápida do que o esperado para colmatar a saída de Hayward.

A meio de novembro, com poucas semanas decorridas na época, Donovan Mitchell já tinha conquistado um lugar no cinco titular e não tardou a ser a principal referência ofensiva dos Utah Jazz, liderando a equipa na surpreendente qualificação para os play-offs. Em fevereiro, acrescentou a vitória no concurso de afundanços ao seu currículo de estreia na liga e chegou ao fim da fase regular como o primeiro rookie a liderar em pontos (20,4 de média) uma equipa apurada para os play-offs desde Carmelo Anthony em 2004-05.

Com a sua evolução acelerada por Johnnie Bryant, um dos assistentes do treinador Quin Snyder que já tinha liderado o programa de desenvolvimento de Gordon Hayward, Donovan Mitchell é já a figura em redor da qual se desenvolvem os planos dos Utah Jazz. E, para já, o jogador em destaque numa eliminatória frente a uns Oklahoma City Thunder cujo Big Three composto pelas estrelas consagradas Russell Westbrook, Carmelo Anthony e Paul George não concretizou um único lançamento de campo em 14 tentativas no último período desta segunda partida - aquele em que brilhou o rookie dos Jazz.