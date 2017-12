Pub

Foi ainda detida uma pessoa por agressão a um agente de autoridade

Duas pessoas ficaram esta sexta-feira feridas na sequência de uma "situação de apedrejamento" antes do FC Porto-Benfica, da I Liga, no Porto, revelou o comissário da Polícia de Segurança Pública (PSP) João Afonso.

"Foram assistidas no local pela Cruz Vermelha e não necessitaram de tratamento hospitalar. Não foi possível identificar os envolvidos. De resto pode-se considerar que o policiamento até ao momento [cerca de 20 minutos após o início do encontro] está a correr bem", disse João Afonso, em declarações à agência Lusa.

A situação ocorreu junto à rotunda de Bonjoia.

Numa situação paralela à descrita foi ainda detida uma pessoa por agressão a um agente de autoridade, disse o comissário da PSP.

Foram ainda apreendidos 99 artigos de pirotecnia no interior do Estádio do Dragão, onde decorre o FC Porto-Benfica a contar para a 13.ª jornada da I Liga.