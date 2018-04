Pub

Parceria com americano durou menos de um ano. A atravessar má fase, sérvio pondera pedir convite para o torneio português

"Tentei ajudar o Novak com a melhor das intenções. Por demasiadas vezes... concordámos em discordar. Desejo-lhe o melhor para o futuro." Foi assim que Andre Agassi confirmou à ESPN o fim da parceria com o Novak Djokovic, que durava desde maio de 2017. Menos de um ano depois, a separação. A reabilitação do sérvio pode começar no Estoril Open.

Longe do seu melhor ténis e ainda sem saber como vai abordar a temporada de terra batida, o ex--número 1 mundial estará a considerar pedir um wild card para jogar o Millennium Estoril Open. O jornal sérvio Espreso noticiou, ontem, que o tenista está a pensar competir na semana do torneio português (28 de abril a 6 de maio) ao contrário do que tem sido habitual, pois normalmente descansa para o Masters 1000 de Madrid, e pensou no renovado Estoril Open.

"A única coisa que posso dizer neste momento é que teríamos obviamente de considerar muito seriamente um pedido de wild card de um ex-número 1 mundial com 12 Grand Slams, mesmo não estando no seu melhor", disse ao DN o diretor do torneio, João Zilhão, que já no dia da apresentação da edição 2018 tinha confessado estar a guardar os wild cards até um último momento à espera que apareça uma grande estrela do ténis mundial, nomeando Wawrinka, Nishikori e Djokovic.

A acontecer, seria o regresso a Portugal 11 anos depois de ter conquistado o antigo open português no Jamor, em 2007, quando bateu Richard Gasquet na final e recebeu o troféu das mãos de Eusébio.

Guru espiritual é o culpado?

O sérvio foi eliminado na estreia em Miami e Indian Wells e está numa das piores séries de derrotas da carreira. O atual 12.º do ranking ATP não perdia três jogo seguidos desde que perdeu cinco vezes seguidas no final da temporada de 2007, ano que venceu no Jamor e começou a escalada rumo à liderança mundial.

O fim da ligação profissional com Andre Agassi é apenas mais um episódio do declínio que começou em 2016, depois de quatro anos em que liderou o ranking sem que ninguém lhe fizesse sombra. A colaboração não terá sido aproveitada da melhor forma por Djokovic, até porque, em grande parte do tempo, o tenista de 30 anos foi atormentado por uma grave lesão (após a operação ao cotovelo) que o afastou dos courts alguns meses.

Seja como for, menos de um ano, depois Agassi deixou Djokovic, assim como Boris Becker já tinha feito anteriormente. Aliás, o antigo número um mundial tem tido vários treinadores ao longo dos últimos dois anos, tendo até afastado o eslovaco Marian Vajda, com quem trabalhava desde 2007, em maio do ano passado. O sérvio fica agora com Radek Stepanek no seu staff técnico.

Mas o que será que se passa com Djokovic? Para alguns adeptos, a julgar pelos comentários nas redes sociais do tenista, a culpa é do guru Pepe Imaz, ex-tenista de 42 anos que tem um centro de ténis em Marbella e que já teria tido influência na decisão do sérvio romper com outras equipas técnicas. Um deles, Boris Becker, ainda acredita que ele pode voltar ao topo: "Ele é inteligente, sabe o que tem de fazer. Chama-se sacrifício."