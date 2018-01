Pub

Duas enormes surpresas em Melbourne protagonizadas por um norte-americano e por um sul-coreano. Dois potenciais candidatos à vitória fazem as malas

Tennys Sandgren e Heyon Chung são os homens dos momento. Mais o segundo do que o primeiro. O teniasta asiático eliminou o antigo número um Novak Djokovic em apenas três sets (7-6. 7-5 e 7-6) para espanto de tudo e de todos. Chung é apenas o 58.º posicionado do ranking mundial mas fez frente ao sérvio, que parecia estar algo limitado fisicamente.



O coreano vai disputar um lugar nas meias-finais com o norte-americano Tennys Sandgren que, contra todas as expetativas, afastou o austríaco Dominic Thiem, número 5 da hierarquia. Foram necessárias quase quatro horas mas o o 97 do mundo levou a melhor em cinco sets - 6-2, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-3.