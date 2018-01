Pub

David Elleray, que também é consultor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a área do vídeoárbitro, disse esta terça-feira que Portugal está "a liderar o programa" de implementação da tecnologia no futebol mundial.

"A experiência mundial está a ir muito bem e Portugal está a liderar o programa, têm feito muitos progressos nesta primeira metade da temporada", comentou o dirigente, citado pela FPF, no final de uma sessão técnica com árbitros de primeira categoria, que hoje decorreu na Cidade do Futebol.

Elleray acompanhou os jogos de sábado e domingo da 18.ª jornada da I Liga, a partir da sala de operações do vídeoárbitro, e deixou elogios à "tecnologia e aos profissionais", que agiram de forma "muito eficiente".

"Estou em Portugal para tentar ajudar os árbitros a melhorar o que estão a fazer. Eles estão já num bom nível, mas é sempre importante continuar a progredir e refinar a técnica. Queremos melhorar o tempo de revisão dos lances, para que tenham menos impacto no jogo", apontou o especialista, contratado no final do ano de 2017 como consultor.