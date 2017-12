Pub

O minuto 90 foi de grande confusão junto ao banco encarnado, com árbitro a mandar Tiago Pinto para o balneário. Fora do estádio, antes do jogo, registaram-se dois feridos por apedrejamento junto à rotunda de Bonjoia

Foram de alta tensão os momentos finais do clássico entre FC Porto e Benfica no Estádio do Dragão, a contar para a 13.ª jornada da Liga, que culminou com a expulsão de Tiago Pinto, o diretor-geral e delegado ao jogo dos encarnados. Tudo começou quando o dirigente do clube da Luz chutou uma bola que saíra pela linha lateral para retardar o reatamento do jogo com um lançamento lateral a favor dos dragões, tendo na sequência Marega chocado com ele.

Estavam decorridos já 90 minutos e o árbitro Jorge Sousa não teve dúvidas em expulsar Tiago Pinto, gerando-se depois muita confusão que envolveu jogadores e os elementos do banco do Benfica, tendo até ali surgido Sérgio Conceição e outros elementos dos dragões para tentar serenar os ânimos.

No meio de toda aquela confusão, em que vários objetos foram arremessados para o relvado, entrou um adepto, alegadamente do FC Porto, em campo que, no entanto, foi de imediato detido pelos assistentes de recinto (stewards), não tendo chegado ao banco benfiquista.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Rapidamente foram serenados os ânimos, tendo Jorge Sousa podido dar ordem para se jogarem os quatro minutos de tempo extra que faltavam cumprir.

Adeptos com cabeças partidas

Antes do início da partida, João Afonso, comissário da Polícia de Segurança Pública (PSP), revelou terem ficado duas pessoas feridas, com cabeças partidas, devido a “uma situação de apedrejamento”. Os dois adeptos acabaram por ser assistidos no local por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, não tendo havido necessidade de receberem tratamento hospitalar. Contudo, os agentes da polícia destacados para o clássico do Dragão não conseguiram identificar os autores do apedrejamento, que se registou quando os adeptos do Benfica se deslocavam para o estádio, junto à rotunda de Bonjoia.

Além deste incidente, o comissário da PSP relatou ainda “uma situação paralela” ao apedrejamento na qual “foi detida uma pessoa por agressão a um agente de autoridade”. Além disso, foram ainda apreendidos 99 artigos de pirotecnia já no interior do Estádio do Dragão.