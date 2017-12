Pub

O avançado foi este domingo apresentado como reforço do Atlético de Madrid, depois de três meses sem poder jogar, por o clube espanhol estar impedido pela FIFA de inscrever jogadores.

Diego Costa voltou à casa onde já foi feliz. Depois de ser colocado de lado por Conte no Chelsea, o avançado encontrou refúgio no Atlético de Madrid, clube para onde se mudou em 2006/07 depois de jogar no Sp. Braga. Mas como os colchoneros estavam impedidos de inscrever jogadores até 1 de janeiro de 2018 (ter infringido as regras de contratação de menores), o internacional espanhol só agora poderá ser reforço.

"Esperei muito, esperei o que tinha de esperar, estive a treinar e a trabalhar com a mente posta no momento de voltar a jogar. Por mais que treines, te ponhas bem, um jogo é um jogo. Necessito de jogar já, estou cansado de tanto treinar", confessou o avançado.

Diego Costa não escondeu quem lhe abriu as portas de novo:"Quero agradecer ao clube por todo o esforço que fez para que viesse e esteja aqui de novo, agradeço do fundo do coração." E garantiu estar bem fisicamente, "muito melhor" do que quando chegou, assegurando estar "ansioso por jogar" e "ajudar a equipa e marcar golos".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Além de Diego Costa, o Atlético de Madrid também apresentou hoje Vitolo, jogador contratado ao Sevilha e que esteve emprestado na primeira metade da temporada ao Las Palmas.