Jogo Sporting - Guimaraes no Estadio Jose de Alvalade Rodrigo Cabrita Jogo Sporting - Guimaraes no Estadio Jose de Alvalade Bola de futebol , baliza , rede , epoca 2007 - 2008 Rodrigo Cabrita

Pub

Jorge Ferreira e Tiago Nunes foram despromovidos na última temporada

O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da comarca de Lisboa estará a investigar a descida de divisão dos árbitros Jorge Ferreira e Tiago Nunes, avança o Record esta sexta-feira. Ferreira e Nunes foram despromovidos na última temporada, tal como João Matos e João Mendes, sendo que só a despromoção dos dois primeiros está a ser investigada.

Haverá suspeitas de que houve interferência no processo que levou à classificação final dos árbitros, e que acabaria por levar à despromoção de Jorge Ferreira e Tiago Nunes. Recorde-se que Tiago Nunes foi o quarto árbitro no Sp. Braga-FC Porto da última temporada e, segundo o Record, denunciou ameaças de Luís Gonçalves, diretor-geral do FCP que estará também a ser investigado pelo Ministério Público na comarca de Braga.

De acordo com a mesma fonte, o processo teve início no passado mês de agosto: o Ministério Público requereu à Federação Portuguesa de Futebol elementos sobre o sistema de classificações dos árbitros nas últimas duas temporadas e a informação sobre o desempenho da Comissão de Análise e Recurso.